半山獨立屋再請IB補習老師　時薪大增$10　願聘大學生不接受1類人

早前網上瘋傳1則招聘啟示，顯示有居於半山區獨立屋的家長打算為就讀中五的孩子找上門補習老師，列出7大要求，惟薪金開價每小時僅40元，又「皇恩浩蕩」提出如表示良好可「食埋飯先走同有5元獎勵」，引來網民熱議。該名家長昨晚（24日）再次發文，直指被補習老師「放飛機」，需要重新聘請。不過帖文可見要求明顯放寬，不但接受大學生應徵，更將時薪「大增」5元變成45元，而良好表現的5元獎勵亦改為每小時提供，因此該家長特別以「總時薪可達$50！」作為招徠。



居於半山區獨立屋的家長打算為就讀國際國校中五的孩子找IB全科上門補習老師，但開價時薪40元的帖文一度引來網民熱議。（fb群組截圖）

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相關招聘啟示早前於多個招聘及家長群組瘋傳，內容指有居於半山區獨立屋的家庭有意聘請上門補習老師，表明「只接受有教學熱誠的導師，只顧學費多少的拜金主意者免問」。招聘啟示提及，補習老師主要負責幫助就讀國際學校中五級的學生應付IB全科（意指IBDP，即國際文憑大學預科課程），須於星期一至五下午4至6小時上班。

帖文引來熱議後，家長相隔數日再次發文，表明被之前的補習老師爽約「放飛機」，因而需要重新聘請。不過該家長重新發文前略改了聘用條件，7大要求改為5項，包括有教學熱誠、以全英語教學、提供練習、須守時及「唔貪錢」，同時強調「不會WhatsApp問功課」。本來家長要求應徵者須有大學畢業，但最新的帖文則改為歡迎大學生，現職教師繼續獲優先聘請，但表明不接受記者查詢或「見工」。

家長相隔數日再次發文，表明被之前的補習老師爽約「放飛機」而需要重新聘請，但更新的帖文可見聘用條件略為修改。（fb群組截圖）

早前的帖文中家長開價時薪40元，並指如老師表現良好及守時，可在其家庭「食埋飯先走」及獲得5元獎勵。然而被網民狠批離地後，家長亦「聽取民意」，將補習老師時薪大增逾一成，即加5元變成45元，強調價錢以港幣計算。而表現良好者除了可以「食埋飯先走」，亦可每小時額外獲5元獎勵，因此該家長特別提及「總時薪可達50元」作為招徠。

更新版本的招聘啟示一出再次引來熱議，網民笑言該家長「教緊世人乜叫堅持」，「加咗成$5咁多，點使得晒？買樓買邊度好」、「嘩，加成5蚊咁多，一陣咪引晒啲拜金主義者去做？教壞個小朋友喎」、「只要我哋企硬唔做，就肯定可以夾佢加價」。亦有人狠批該家長刻意發虛假帖文搏取注意，認為毋須理會，「擺明玩嘢啦，點解咁多人咁認真？」、「全城笑我太瘋癲，我笑他人不行騙，氹到一個傻仔就夠」。