阿媽消費券被阿仔用剩$10　稱要幫孫仔買呢樣嘢　網民質疑有蠱惑

首輪消費券發放至今近兩周，不少市民也把握機會購物買入心頭好。有網民日前發文，稱從媽媽口中得知，姨媽的消費券被表哥以替孫兒買補充練習為由「拎埋去用」，現時結餘僅剩約10元，令他不禁大驚：「乜而家補充練習咁貴㗎咩？」不少網民看過帖文也感驚訝，甚至質疑樓主表哥有意「呃阿媽啲消費券」，但也有人認為另有原因，建議樓主勿理別人家事。



有網民日前發文，得知姨媽的消費券被表哥以替孫兒買補充練習為由「拎埋去用」，現時結餘僅剩約10元，不禁感到驚訝。（《燦爛的外母》劇照）

樓主於香港討論區發文，稱日前姨媽與媽媽講電話，問及他一家目前用了多少消費券，期間提到其消費券「俾表哥拎埋去用」，因表哥打算購入新家電及為兒子買補充練習。姨媽指，表哥夫婦單是購買家電已用了消費券約8成金額，因此兒子希望她能拿出消費券買練習給孫兒。

樓主媽媽遂問姨媽花了多少錢於孫兒的補充上，沒料她竟稱兒子購買練習後，現時其電子支付平台只剩下10.8元，「之前佢一蚊都冇用過，即係表哥買補充練習買咗成差唔多五千蚊？」。事件令樓主非常驚訝，直指「乜而家補充練習咁貴㗎咩？五千蚊補充練習可以做幾多年？唔講真係唔知而家啲練習咁貴，定其實我姨媽畀佢個仔呃錢？」。

不少網民也質疑表哥或另有企圖，亦有網民認為如何使用消費券始終是姨媽及表哥的私事，建議樓主毋須過分擔心。（《燦爛的外母》劇照）

帖文引來討論，不少網民也認為花近5000元消費券為兒子買補充感到難以置信，質疑表哥或另有企圖，「補充（錢）落咗個仔個袋」、「擺明係呃你姨媽錢」、「可能呃錢報大數」。亦有網民認為如何使用消費券始終是姨媽及表哥的私事，建議樓主毋須過分擔心，「關心人哋做咩啫」、「你姨媽的錢不屬於你，假如你破壞他們之間的關係，只會對你有傷害，就算你拆穿了都不會有任何獎勵」。

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