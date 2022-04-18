心寒！人妻懷孕6個月慘流產　「天使奶奶」變臉斥：流產了她沒用

女人何苦為難女人？孕婦不幸流產，身心都會大受打擊，奶奶為何不能多點體諒？台灣有人妻在討論區分享流產前後的經歷，她指懷孕時奶奶無微不至地照顧她，令她覺得非常幸運遇上「天使奶奶」。可是當她不幸流產，目擊事件的奶奶態度180度突變，更在家庭的通訊群組公開斥責「流產了她沒用」，令樓主感到很受傷害。網民紛紛留言斥責樓主的奶奶做法離譜，把媳婦當做生仔機器，但亦有人認為樓主本來就不應對奶奶抱有期望，自己應好好過生活。



樓主指因經期紊亂，婚後2年未能懷孕，好不容易懷上寶寶又不幸流產，奶奶還怪她無用，令她心寒。（《未來媽媽》劇照）

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該女子在Dcard以「原本以為是天使婆婆結果…」為題發帖，表示奶奶一直期待抱孫，但她因經期紊亂，婚後2年一直未能成孕。後來，她終於懷上期待已久的寶寶，奶奶得知後，會買一堆補品及提供很多建議，還和她一起想孩子要穿甚麼衣服、房間要如何裝修。當時她覺得能和奶奶情同姊妹非常幸運，更以「天使」形容奶奶。

詎料懷孕6個月後的某天，樓主感到腹中劇痛，在奶奶的陪伴下到醫院檢查，照超聲波後得知寶寶沒了心跳。流產的她在回家路上不斷大哭，原以為體貼的奶奶會理解她，但奶奶非但不像從前般待她好，更在家庭群組回應親戚查詢時說「流產了她沒用，好不容易懷上卻保不住」，令本來就為流產傷心的她再受打擊。雖然丈夫有叫奶奶不要說這些話刺激她，又收起了的手機以樓主免看到訊息後感受氣，但她認為奶奶的言行終究令她寒心。而奶奶在數天後得知弟媳婦懷孕，就馬上收拾行李去照顧，沒有再理會樓主，令她覺得奶奶之前的體貼只是因為想要孫兒，而不是真心疼愛她。

有網民指樓主流產後還要承受指責，是二次傷害，認為她很可憐。（《我的上流世界》劇照）

帖文一出，大批網民除了對樓主痛失寶寶感到婉惜，亦紛紛指責樓主的奶奶知道媳婦流產後即態度突變，根本是對她二次傷害，更有人直斥奶奶「沒品」。有網民則認為樓主雙重標準，指奶奶照顧懷孕的她時就是「天使」，但改為照顧別人就不再是天使，這種觀念也不一定是對，因為從一開始就不該對奶奶抱有期待。

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