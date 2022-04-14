大馬美女同契哥郎才女貌親友一致睇好　終有喜酒飲驚見新娘竟係佢

有一句話形容倘若男女遇到真愛「年齡不是問題」，過往傳統比較能接受男大女小的感情，但隨著社會風氣愈來愈開放，「姊弟戀」的情況也愈來愈常見，「母子戀」甚至也曾真實上演過。馬來西亞一名女子，大學期間認識一名男子，並認對方為乾哥哥，外界原以為兩人會譜出戀曲，不料男方竟然愛上她母親還娶為妻，這樣的結局發展也讓人傻眼。



根據外媒《Tribun》報道，賽可（Ceqq Manehh）在大學時期認識一名陽光型男，雙方聊天聊得很投機，覺得彼此默契很合，賽可便順勢認對方為乾哥。

由於他們郎才女貌，而且互動和感情也很好，外界都以為兩人將會修成正果。

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沒想到，接下來的劇情走向宛如電視劇一般，出現了超戲劇性的轉折。賽可日前在抖音（TikTok）分享影片，提到現年30歲的乾哥，居然愛上了她50歲母親，儘管兩人年齡相差20歲，但他們決定要步上紅毯，攜手共度未來人生。

賽可表示，她一開始聽到消息時無法接受且非常反對，畢竟兩人年齡相差20歲，而且又是「女大男小」，但最後她想開了，認為這也許是真主的安排，尤其看到母親現在幸福模樣也感到十分欣慰。至於乾哥瞬間升級成繼父，賽可坦言自己仍在調適中。

影片內容曝光後，網友們對於這段經歷也感到十分訝異，但也還是獻上祝福；不少人直言這結局發展真是太令人震驚了，這繼父未免也太年輕；還有人疑惑賽可接下來要怎麼稱呼對方，乾哥哥還是繼父？但無論如何，「只要真心相愛，年齡絕對不是問題！」。

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