移民台灣｜台網熱議台北市最大缺點　市容差似第三世界非致命傷？

【移民台灣】素有「天龍國」之稱的台北市，不僅物價高，房價更是高不可攀，但仍是吸引許多當地人到台北就業、定居。近日就有一名台灣網友PO文詢問「敢不敢說一個台北缺點？」貼文引來熱烈討論。



該名台灣網友在PTT發文表示，最近八卦版充斥著暴戾之氣：「一直酸南部某地區，一直貶南部某地區，你各位敢不敢說一個台北缺點，平衡一下南北差距？」

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文章曝光後，隨即掀起網友留言討論：「一整年都在下雨，上班時間超塞車」、「塞車，人實在太多」、「停車費很貴又都被停滿」、「馬路很擁擠，喇叭按不停」、「整年下雨，東西難吃」、「東西難吃又貴，還一堆人吃」、「貴，買的東西一半是房租錢」。

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此外，還有不少網友點名房價誇張和市容差：「房價爆高，台北一般市民根本買不起」、「房價高，新房實坪少公設高，空屋一堆」、「房價太高，有錢人太多相對被剝奪感很強」、「一堆老舊破房子，房價高的太離譜」、「一堆老房子，都更太慢」、「市容有夠破舊的，像第三世界了」、「市容差，不過那些破舊建築的身價不凡」。

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