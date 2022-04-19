港女交友app尋愛遇「食家」　失身後即被冷落　揭渣男瞞女友偷食

玩交友app誤墮入情網，渣男卻在網外看！有女生在討論區分享被渣男欺騙而失身的痛若經歷，網民看後都怒不可遏。樓主表示早前透過交友app結識了自稱單身的男子，並從網友發展到約會，一次情到濃時便有了性行為，惟她失身後，男子即不再回覆訊息，而她更發現對方原來有女朋友，始知受騙。網民紛紛指責男子過分，並支持樓主揭發渣男劣行，最終樓主亦決定把事件告訴對方女友。



該女生表示自己利用交友app結識了男生，並與其發生了關係，男生即變得冷淡，又不覆訊息。（《無法抗拒的他》劇照）

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該女生在Dcard發文指自己為了尋找真愛，便透過交友app結識異性。早前她結識了1位自稱單身半年的男子，聊天期間她喜歡上對方，並開始約會。某次約會時發生了關係，詎料事後對方開始冷淡，甚至不再回覆訊息。

樓主始知自己不幸遇到「食家」，男子根本不是認真想找女朋友，而是找性伴侶，令她心靈受創。正當樓主開始走出陰霾時，事件再出現突破，原來男子半年前已有女友。樓主懷疑該女生一直被蒙在鼓裡，不知應否告訴她。

有網民怒罵該男子是渣男，傷害了2個愛他的女生，又支持樓主揭發事件。（《無法抗拒的他》劇照）

帖文一出，大托網民即怒罵「渣男」，指責他為了歡愉，傷害了2個喜歡他的女孩子，並支持樓主揭發男子的惡行，以保護更多女生。亦有網民認為交友app很難確保對方真的單身，相似騙案實在太多，建議樓主日後小心使用。最終樓主更新帖文，表示「已經同個女仔講咗，佢係完全唔知情…」。

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