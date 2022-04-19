女神降臨遊樂場惹圍觀　IG狂曬比堅尼吸50萬粉　竟是英國名校學霸

近日一名正妹現蹤雲林劍湖山世界遊玩，火辣身材卻意外成為網友目光亮點，傲人胸圍更是驚艷眾人。



其實她是知名網美徐恩（漢娜），從留學英國回台，還曾上過綜藝節目受訪，光是IG帳號就累積超過50萬人追蹤，在網路上人氣相當高。

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徐恩7日透過IG發文，一連曬出多張前往劍湖山遊玩的美照，文字中難掩興奮心情：「一起找回童年的美好。」格外引人注意的是，當天她穿著灰色連色低胸裙裝，雖然戴著藍色鴨舌帽，但仍難掩女神般氣場，胸前布料幾乎包不住豐滿胸圍，搭乘遊樂器材時，渾圓胸型更是呼之欲出，意外成為眾人目光亮點。

事實上，徐恩曾留學英國，不僅擁有倫敦大學的高學歷，同時還有著甜美外型及火辣身材，不時會在社群網站分享大尺度辣照，也曾上過綜藝節目《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》，光是IG帳號就累積超過50萬人追蹤，也讓她業配邀約不斷，目前身兼知名直播主，累積許多死忠粉絲關注，人氣相當高。

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