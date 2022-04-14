台隧道驚現狂野「重機女神」惹熱論 本人竟是超甜美啦啦隊隊長
撰文：ETtoday
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台灣「Rakuten Girls」隊長巫苡萱外型甜美、身材火辣，私底下傻大姐的樂天個性，更是擄獲大票粉絲的心。
她近年來愛上騎重機（重型電單車），近日和李懿一起挑戰騎北宜、蘇花公路，除了將過程拍下PO網，其間還釋出超辣出浴影片福利，意外掀起不小的討論度。
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影片中，巫苡萱和李懿在專業人員的陪同之下，全副武裝穿上車衣，一路從台北騎重型機車到花蓮，成功挑戰北宜公路、蘇花公路。無論是騎車或是過彎技巧，她都被讚相當有模有樣，就連教練都驚訝表示：「表現比想像中好。」
事後，巫苡萱也在IG分享感想，包括九彎十八拐的彎道體驗，還親睹無敵海景跟龜山島，從蘇花公路隧道裡出來時，映入眼簾的畫面，也都讓她感受到海闊天空及心曠神怡，不禁感嘆：「難怪騎重機是會上癮的！真的要自己親身體驗過，才知道這份單純的感動多美好。」
格外引人注意的是，巫苡萱影片最後不忘釋出福利，公開在飯店浸浴的大尺度畫面，只見她穿著藍綠色亮面比基尼入鏡，大方展現渾圓胸型及超深事業線，表情看起來相當享受，撩人模樣辣翻大票網友，也意外成為外界熱議亮點之一。
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