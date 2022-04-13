產後變肥阿嬸　靠168斷食法+呢組運動減肥回春　網民：根本兩個人

一名王姓媽媽網友在討論區分享自己產後胖得「慘不忍睹」，還出現糖尿病症狀，最後卻靠斷食法及每天運動成功減肥回春，連樣子也明顯變年輕。



年輕的時候，我就是一個大胃王，可以一口氣吃下兩個巨無霸套餐＋一個便當＋一個涼麵還不會飽，和同學、朋友聚餐，大家吃不完的通通讓我來。貪吃鬼如我，減肥是生活日常：餓肚子、狂運動、手指纏膠帶、身體包保鮮膜、只吃蘋果、狂吃檸檬……除了不吃藥，各種減肥法如數家珍。如果長肉，年輕時可能餓個幾餐、積極一下就可以瘦回來。

懷孕生產後，可能體質改變、可能餵奶容易肚子餓、可能因為經歷太多不健康的減肥法、可能年紀越大代謝越差，我變胖的弧度逐漸變大，懷孕沒變胖還變瘦的我，育兒這幾年胖胖瘦瘦真的是慘不忍睹。去年防疫在家，終於迎來我人生最高峰，甚至開始出現糖尿病症狀（血糖變化引發發抖、心悸、頭暈），胖到濾鏡都救不了我，完全沒再拍照片（比下方圖輯的照片還要胖），我終於痛定思痛，決定要好好控制體重……

點圖放大睇睇王媽媽減肥前後驚人對比以及其瘦身餐單▼▼▼

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10/1開始使用斷食168（中間有穿插186、204）搭配醫生的211餐盤，不到兩個月，我從XL緊繃到可以拉上S，因為胖運動很吃力，只靠「吃」兩個月就有如此驚人成效。瘦下來後才開始運動，持續到現在，基本款是每天100深蹲、100單車捲腹、100踮腳橋式、100弓箭步（分腿蹲）、跪姿伏地挺身20下、貼牆伏地挺身20下、仰臥起坐50下。食量大的我，原本一天三餐8小時內吃完。後來調整成兩餐，中間嘴饞吃無糖花生醬。發覺自己不會餓，開始嘗試186。後來改成204吃完兩餐，有點胃痛，就又慢慢改回186。目前大概是12點多吃午餐，下午茶一湯匙無糖顆粒花生醬（或無糖芝麻醬、無糖堅果醬、100%巧克力），晚餐七點前結束。

瘦到鄰居認不得我，市場買菜、下樓倒垃圾隨處開講座「怎麼瘦」，其實吃好、吃對、吃飽就能瘦，想跟在這裡觀望的朋友說，只要願意開始，並且好好堅持幾天，就會有成效，而這樣的成就感會驅使你繼續前進，希望大家一起健康瘦下來。

備註：很多人不敢吃飽，讓自己委屈忍耐靠餓瘦下來，只要正常吃，體重很快會反彈，溜溜球效應不只委屈白費還把身體搞壞。或是因為吃錯東西，受盡委屈還沒瘦，累積到一個極限，會失控亂吃，然後就開始沮喪、憂鬱。減肥減了一輩子，吃了很多苦頭，才發現原來好好吃飯就可以健康瘦下來。我常想如果以前有人能告訴我這個方法該多好，所以想來這裡分享讓大家都知道：減肥不用挨餓、不用受苦，只要好好吃飯就好，我就是活生生的例子、神奇的見證者。雖然每個人體質不同，成果有快慢，但就像爬山：有的人腳程快、有的腳程慢，只要方向正確，總有到達目的地的那天一起加油！

網民留言：「我們懶爛人一起振作吧」、「佩服」、「一起健康」、「好勵志的文」、「根本2個人」、「向你看齊，我也是堅持不吃藥，靠運動跟吃天然食物」、「看你這樣我真的要去面壁自己怎麼可以繼續放縱 」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】