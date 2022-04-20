14粒臭屁蟲大埔出沒！網民忍唔住逐粒數驚呼少咗粒：有粒誕生了？

【14粒 / 臭屁蟲 / 荔枝蝽象 / 大埔名物】春夏時節，除了迎來陽光，更要做好防蟲工作。有大埔友早前發文貼出俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵相片，網民都見怪不怪，笑言每次看到都忍不住「逐粒數」。不過不久便有網民發現，相中只有13粒綠色蟲卵，驚呼「少咗粒呀」，又提醒樓主要仔細檢查，以免蟲卵爆開或孵化「手尾長」。



有大埔友早前貼出俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵相片，街坊都見怪不怪，不過不久便有網民發現，相中只有13粒綠色蟲卵，擔心或有幼蟲已經孵化。（fb「大埔 Tai Po」圖片）

有網民在facebook群組「大埔 Tai Po」發文，貼出俗稱「臭屁蟲」、被稱為大埔名物的「荔枝蝽象」蟲卵相片，並留言笑稱「哈囉你好」。相中可見蟲卵整齊排列於衣物上，近鏡拍攝令蟲卵猶如青提子一般。

不少當區街坊也對「14粒」見怪不怪，紛紛爆笑留言，「好快做爺爺嫲嫲，除咗講恭喜之外都唔知講乜嘢好，恭喜晒吖」、「好肯定係提子嚟嘅」、「大埔香印提子」。

亦有網民稱每次看到「14粒」相片也會忍不住「逐粒數」，沒想到這「強逼習慣」竟發現樓主相中的蟲卵只有13粒，提醒他必須仔細檢查，以免蟲卵爆開或孵化，「一見到呢啲post唔知點解忍唔住會數㗎喎」、「仲有一粒去咗邊呀，好不安」、「13粒！有粒成功誕生了」、「少一粒喎，遺失兒童」、「嗰粒去咗邊呀？未痾完就走」。

很多網民都曾分享遇上「14粒」臭屁蟲經歷▼▼▼

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香港昆蟲學會副會長饒戈接受《香港01》訪問曾表示，臭屁蟲是香港常見的「荔枝蝽象」，由於荔枝蝽象以吸食荔枝及龍眼汁液為生，故每年荔枝及龍眼樹開花結果的時節，都是牠們活躍的日子。

饒戈提醒，一旦臭屁蟲的蟲卵爆開或孵化成蟲，或會噴出臭液，或會引起皮膚敏感及在衣物上留下難以清洗的污漬，如接觸到眼部，更會帶來劇痛。他建議若遇上臭屁蟲，最好戴手套用手或柔軟的工具輕輕搣走或趕走牠；如果不慎接觸臭液，應該立即用大量清水清洗。

有網民日前在討論區發帖，指在家中發現2隻幼小的蟲，黏附在1條毛巾上，其後更出現剛好14粒的白色蟲卵，因而求問「呢隻咩蟲嚟？」。不少人都指出應是俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」，春夏正是其繁殖旺季，每逢產卵都必定是14粒。



曾有網民直擊14粒產卵過程，點擊睇↓↓↓

搬新屋發現荔枝蝽象蟲卵 專家指現正臭屁蟲繁殖期 教咁樣處理