日摔角手單手制服醉漢　救女童後送甜品安慰　1句問候變型爆台詞

摔角手外型健碩，給人滿滿霸氣感覺，不過鐵漢也有柔情一面。日本「新日本職業摔角」選手Great-O-Khan（グレート-O-カーン）早前晚飯後行經車站附近時，目擊1名女童遭中年醉漢騷擾。當時他一手持着飯後甜品，僅以另一手輕鬆制服醉漢，再拿出熱香餅送給女童作安慰。好人好事曝光後，他獲當地警方頒發感謝狀表揚，有網民則翻出資料，指他並非首次出手制服犯人，大讚他充滿正義感。至於事發時他安慰女童的1句「想吃鬆餅嗎？」，竟變成他在摔角台上挑釁對手的有名台詞。



「新日本職業摔角」選手Great-O-Khan早前於街頭制服醉漢，救回1名年約10歲的女童，英勇行為獲當地警方頒發感謝狀表揚。（Twitter「@Great_O_Khan」圖片）

事發上月29日晚上9時許，剛吃完燒肉、到麥當勞買完飯後甜品的Great-O-Khan，行經神奈川縣JR武蔵小杉車站時，見到1名年約10歲的女童在等候母親去洗手間時，遭1名中年醉漢抓住雙手及肩膀企圖拉走，嚇得放聲尖叫：「請來幫幫我！」

Great-O-Khan見事態嚴重，未有多想便上前喝止，當時他左手拿着最新推出的櫻花麻糬批，僅以右手便輕鬆壓制醉漢將他制服。看到女童明顯受驚，Great-O-Khan於是從手中紙袋取出熱香餅，貼心地淋上蜜糖後遞給女童，安慰說：「你還好嗎？感覺很害怕嗎？我有鬆餅喔，你想要吃嗎？」女童母親得知事件，即時詢問他的名字，又不斷答謝指「謝謝你對我女兒這麼溫柔」，他亦開朗回應，「我是新日本職業摔角的Great-O-Khan，歡迎來看我的比賽呢」。

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神奈川縣警方經調查，以違反《酒醉迷惑防止條例》拘捕涉事醉漢，並於本月4日向Great-O-Khan頒發感謝狀。他受訪時謙虛表示，不覺得做了甚麼大事，又說自己並非最勇敢的人，笑言其工作「每天都在壓制別的男人」，認為女童遇險時懂得呼救才是最勇敢的人，同時希望犯人能反省並接受懲罰。他又說，自己接受感謝狀並非為了出名，「我接受這個獎是希望預防犯罪的意識能得以推廣，能榮獲這個感謝狀比起得到冠軍腰帶更讓我感到榮耀」。

事件引來一眾摔角迷及網民討論，有人翻查資料，發現Great-O-Khan除了曾多次獲得全日本摔角大賽冠軍外，早於2014年1次「新日本職業摔角」比賽場地發生的觀眾衝突事件中，也在警員趕至現場前先行出手代為壓制犯人，大讚他一直保持正義感。有人則指出，Great-O-Khan一向的比賽風格給人離經叛道、目中無人的感覺，這次見義勇為的暖心舉動事實上令他經營的人物設定稍有「崩壞」，不過有粉絲卻認為事件能令提升職業摔角界的形象。

而Great-O-Khan則代入角色表示，不會改變自己的生存方式，「明天依然還是會痛宰對手」，但如果遇到需要幫助的人也不會吝嗇相助，「因為這樣才能拓展我的帝國領域」。有趣的是，自這次英勇救人事件曝光後，Great-O-Khan安慰女童的1句「我有鬆餅喔，你想要吃嗎？」竟成為他在擂台上挑釁及羞辱對手的台詞，深受粉絲們歡迎。

小學生誤吞樽蓋鯁喉 無法呼吸絕望求救 醒目教師1招保命



羅伯特不小心吞下樽蓋，摸着喉嚨不知所措。（abc13新聞截圖／閉路電視畫面）

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老師說羅伯特看起來很絕望、面色發白又指住喉嚨，猜到他是鯁喉。（abc13新聞截圖／閉路電視畫面）