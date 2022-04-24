平到你驚日本餐廳　單品一律3蚊港紙仲有明太子　背後故事有洋蔥

日站君很想問一下，大家1天下來平均每餐大概需要多少錢？對於很多人來說，4元錢一碗麵、5毛錢一根冰棍的時代早就是記憶裡的一部分了，現在再想以前的物價只能感嘆「時光啊」。不過日本的一位大爺卻開著一家「50日元飯糰餐廳」（約合3港元），數年如一日。這是他的自我救贖，亦是他對社會的回饋。



位於名古屋站周邊一角的中村區政府前，有一家名為「50日元飯糰食堂」的餐廳。顧名思義，這裡有種類豐富的飯糰、壽司，而且單品全部售價50日元！別看賣的便宜，飯糰裡可都是滿滿的料！三文魚、明太子、等等食材，一點都沒少放！或者有選擇困難症、不知道中午該吃啥的顧客，也可以選擇已經搭配好的套餐，3—5個單品再加1個玉子燒，售價僅250日元。

還不止這些，這家食堂還準備了關東煮，6種單品同樣售價50日元。稍微貴一點的可能就是售價100日元的可樂餅了，都是當天現炸的蟹肉奶油可樂餅，這樣一看性價比還是相當可以的！

單品一律約3蚊港紙 食材卻絕不失禮（點擊放大看看該餐廳的食品及店面）▼▼▼

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其實最開始，店裡面只有基礎款飯糰、小菜，但是隨著客人的增多，開始有孩子說「想吃南瓜」、「親子飯也不錯」，慢慢的菜品就增加到現在的程度了。價格便宜、味道不錯，不僅能在店裡品嚐，還可以外帶，這裡自然就成為了日本的網紅餐廳，生意很是紅火！

善良的人也曾頹廢過

如今生意火爆的店鋪，其實也是有故事的。在YouTube@日本財団發布的視頻裡，店鋪老闆佐藤秀一先生說，曾經的他是一名普通的上班族，在一家食品公司工作，28歲那年他想擺脫繁重辛苦的工作直接裸辭，本以為很快能找到工作，但並沒有。失業的痛苦讓他不堪承受，家裡成了舒適區，蝸居其中就能麻痺自己，但這樣逃避的時間越長就越難走出去，長達8年的時間裡，他逐漸成為「被社會拋棄的人」，還患上了輕度抑鬱症。但是足不出戶並不代表沒有支出，房租、餐食等等生活消費，佐藤秀一根本承擔不起，於是30多歲的中年人開始露宿街頭，成了一個流浪漢，渾渾噩噩的過了5年。

讓他的生活出現轉機的是一本名為《The Big Issue》的雜誌，這是日本的援助型雜誌，流浪人群可以通過在街頭販賣這些雜誌獲得銷售額一半的收入，以此達到救助的目的，佐藤秀一的生活逐漸回到了正軌。雖然已經與過去告別，但那些年的頹廢佐藤先生卻視之為一段不可多得的經歷，因為他切身體會到了社會底層人民的生活，他會說：「我開始理解在社會某個角落努力工作的人們的感受」。在一次講演會上，佐藤秀一認識了女朋友小愛。小愛的腿部有輕微的殘疾，雖然無法像正常人一樣走路。但是她對生活積極樂觀，而且和佐藤秀一一樣都很喜歡做料理，於是兩個人慢慢走到了一起。2016年，佐藤秀一和女友一起在名古屋中村區政府附近，開了這家「50日元飯糰食堂」。視頻中被問到開食堂的原因時佐藤先生說，自己在售賣《The Big Issue》雜誌時了解到，現在的學校裡，幾乎每個班裡都會有6到7個貧窮的小孩，有時甚至連基本的餐食費都付不起。「雖然社會上，對這種貧窮家庭的父母都是批評的聲音，認為貧窮是他們自己的責任。但孩子是無辜的，他們生來貧窮，沒有選擇的餘地」，所以，他要開一家「連孩子的零花錢都能買得起」的餐廳。

佐藤先生和小愛每天早上6點鐘開門做食堂的準備工作：處理食材、在店門口準備好大麥茶、消毒液、可供人們免費休息的座椅，11點開始營業，下午2點關門，處理其餘的雜事。物美價廉，服務周到又兼具公益性質的餐廳，不僅吸引了附近的老年人、貧困家庭，更有許多年輕人都過來排隊，這是讓佐藤秀一沒想到的。雖然生意火爆，但50日元的定價根本談不上盈利，甚至長期處於赤字狀態，能繼續經營下去都是很多朋友、常客友情贊助的食材。

當然，佐藤先生的餐廳也不是一直都開的順利。2020年3月中旬的一天，佐藤先生照常過來開店，卻發現食堂的玻璃被人敲碎，店裡的捐款箱不翼而飛。那個捐款箱裡面，有客人捐給食堂的錢，大概5萬日元，還有客人寫給佐藤的感謝信。當時比起生氣，佐藤先生更多的是無奈與擔心：「這個人一定是遇到困難了，如果來找我談談、或者申請生活救助，說不定會有不一樣的結果」。事發3個月後，佐藤先生在食堂的信箱中收到了一筆10萬日元的捐款，信封上還寫著「這筆錢如果能派上用場的話，是我的榮幸」。果然，善良的人會被社會溫柔以待。會繼續開下去的吧！

每天晚上6點30分，佐藤先生和小愛回家時都會在經過的便利店買2罐啤酒，兩個人為疲憊的一天干杯，也為了明天干杯，然後對未來充滿憧憬。如果生活是戲劇，那麼這間小小的50日元飯糰食堂會一直紅紅火火的開下去，但是生活不是。由於個人原因，佐藤先生一家將於2023年搬離名古屋，屆時，這家食堂也會閉店。雖然佐藤先生還沒有透露出下一步的打算，但是很多人都希望，這家50日元飯糰食堂能繼續開下去。畢竟對於很多人來說，這裡更像是善意的聚集地，有佐藤先生和小愛的、有來自社會上的支持與支助，其存在的意義都不再是一間普通的餐廳。

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