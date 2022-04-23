星座戀愛｜巨蟹天蠍雙魚凡事靠感覺　愛情無自信易遇3個糾結位

「沒有人值得你流淚，值得你這麼做的人，不會讓你哭泣。」十九世紀英國作家狄更斯的這句話並不絕對，但非常值得參考。喜歡一個人，當然希望看到他開心，怎麼會希望看到他痛苦呢？這個邏輯雖然非常清楚，但後來再去戀愛，很難像初戀時喜歡的那麼純粹。經歷過分分合合，到頭來，談戀愛是因為喜歡，還是為了得到撫慰？誰也說不清。

水象星座包含巨蟹座、天蠍座、雙魚座。這些星座習慣未雨綢繆，喜歡把事情打點的滴水不漏，而且做什麼都靠感覺。工作賺錢靠感覺、談戀愛靠感覺、分手也是靠感覺。人生策略師&星座專家白瑜出版《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》指出，水象星座一旦想要認真談戀愛，就算慾火上身、也要逼自己理性加理智，一定要多觀察、多相處、多判斷，才決定是否真的要在一起。



水象星座在感情裡願意付出，是無怨無悔的癡情種。（《人約離婚後》劇照）

這種一開始就謹慎的節奏，就是大家感覺水象星座有點壓抑和被動的原因。好話不多說，心裡話不擅長說，對自己沒什麼信心，對別人更沒有信心，他有時候會天真的希望，愛情可以化解他心中的自卑和孤獨。當然，被欣賞、被認可的感覺很好，但水象星座自己都知道，這是一種奢望，因此，他也不會期待戀愛對象可以給自己什麼。水象星座把這種期待轉而投向，強烈的身體互動─性愛，美好的性愛就是他情緒的出口。這是水象星座不會主動說出來，但跟他交往過的人都知道的祕密。

不過，對於水象星座而言，感情中的那些失望、分歧通常都是過得去就好。要不要對自己負責到底、是否要做到完美、能不能堅持到最後，他認為，只要有過關，就算是對自己有個交代。水象星座不喜歡鑽牛角尖，他覺得一板一眼過生活會太累。他能做的，就是盡自己的能力把最重要的人照顧好，這就是他最大的幸福。

愛情送分題

水象星座直覺敏銳、富有同理心和包容心，喜歡關心周圍的人，能吃苦。尤其在感情裡願意付出，是無怨無悔的癡情種。

水象星座的在感情上有一個很容易被忽略的潛意識--覺得自己永遠不可能遇到一個無條件接受自己、愛自己的人。（《閃爍的愛情》劇照）

給水象星座的建議

水象星座在感情上的一個很大的盲點，也是他不想面對的事實，就是：他根本不知道自己要什麼！他擅長幫助別人，更擅長把自己的好姻緣往外推。把自己的愛往外推，直到失去之後才會後悔。這樣的循環總是讓他對自己、對愛情失望。為什麼會有這樣的事情發生呢？水象星座的在感情上有一個很容易被忽略的潛意識--覺得自己永遠不可能遇到一個無條件接受自己、愛自己的人。也就是說他已經判定自己不值得被愛。這件事情很嚴重！但是大部分的水象星座意識不到這一點。

每個人都有自己的不安全感。白瑜提醒，但水象星座的不安全感被打開時，就會想要結束關係，以確保自己的安全。這種「得不到就逃避」的習慣，其實是一種控制慾。對別人不信任，對自己沒信心，控制慾就會趨使他「趨利避害」，對感情來不及做完整的判斷，就產生放棄的念頭。把感情放在生活中，不可能不停創造美麗的粉紅泡泡。生活是實際的。需要錢、需要時間、需要喘息的空間……水象星座要打開你的心，看看你的生活實際狀況。你所想像的那些浪漫的、山盟海誓的、至死不渝的愛情，並不會在一開始邂逅的時候就發生，而是經由兩個人經年累月的相處之後、互相妥協磨合之後才會產生的一種互相信任的不離不棄的信念。不相處怎麼會有信任感呢？不要錯過就在你身旁的好姻緣喔！

愛情3個糾結



1.害怕對方不喜歡自己，會讓愛情很難健康發展。

2.想抓住愛情，就會讓感情關係變得壓抑。

3.放棄自己在關係裡的主動權，很難得到對方的尊重。

愛情3個成長



1.在愛情裡，也要培養好奇心，這不等於猜疑對方。

2.練習釐清在關係裡自己所想要的。

3.盡量學習放鬆的去享受戀愛關係。

愛情和麵包的選擇題

害怕對方不喜歡自己，會讓愛情很難健康發展。愛情和麵包，容易讓相愛的人愛的不易、愛的身不由己。

相愛的兩個人，不知道從哪一天開始形成某種生活習慣，知道和對方相處的眉角，也能嫻熟地進退有據。這時候，愛情和麵包之間，要先選擇為愛情保鮮，還是要先選擇為麵包保值，就需要權衡的智慧。

跟麵包相處相比，我們的愛裡有多少包容力呢？有多少次可以放下自己，只為了單純的愛對方呢？而跟愛情相比，我們又有多少力量可以多做一點，只為了有足夠的資源來經營愛情呢？我們願意放下多少慾望來承擔現實給的壓力呢？愛是生活中的藝術，生活是愛的土壤。一個都不能少，才有機會成就美好的愛情。

（以上是《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》的內容節錄）



書名：《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》，作者：白瑜（時報出版提供）

作者：白瑜

擅長跨界互通，將金融、科技、生命探索、愛情、理財、星座，融入於商務應用，企業教練與教學。獲美國NGH國際催眠師執照、英國心理占星學派系統占星師，亦通奧修禪卡。

出版社：時報出版