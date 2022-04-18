水天合相金牛事情變數多 12星座易衝動火爆 金錢價值觀破舊立新
撰文：唐綺陽占星幫
出版：更新：
【唐綺陽星座運勢週報4/18-4/24】太陽進金牛，氣流較為紊亂，事情變數多，火能量高漲，當心衝動而導致災禍。水天合相金牛，對金錢與價值有全新的理解，打破過去邏輯，改變想法不再守舊。金火木海皆在雙魚，藝術、寵物相關議題為關注焦點，對身心靈議題有更高的覺察。木星疾馳25-26度，出生星盤有行星25-27度半者，某些領域受到眷顧及加持。
重要星象：太陽進金牛，水天合相金牛，金火木海皆在雙魚，木星疾馳25-26度。
工作注意：白羊、獅子、山羊、水瓶
白羊：工作上功成名就，付出有回報
獅子：厭倦一成不變，嚮往前瞻性與突破性
山羊：受限於制式化，需要集思廣益做改變
水瓶：保持謹慎務實，避免受虛華的誤導
相關文章：12星座排行榜｜誰最不講道理？雙魚感情行先 水瓶：公我贏字你輸
+20
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
桃花注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚
巨蟹：需要信任感，相信自己的直覺感受
處女：價值觀的落差，還需溝通磨合
天秤：適合走平靜、和諧的路線
雙魚：桃花有錯亂感，要運用智慧去處理
相關文章：12星座｜邊個星座最多牙籤仔？一個星座性慾極強卻是牙籤仔集中營
財運注意：雙子、天蠍
雙子：稍微轉變模式，對財運有幫助
天蠍：可改變做事方法，以增加收入
相關文章：4月偏財運大爆發的5大生肖 屬兔或一夜暴富 屬蛇副業財源滾滾來
+11
健康注意：金牛、人馬
金牛：注意內心情緒，容易造成外在傷害
人馬：當心生活習慣造成的問題
相關文章：這4個星座要小心！未來3個月健康現危機 一個星座隨時過勞入醫院
+5
相關文章：拍拖前擔屎唔偷食，一齊後到處留情找後備！戀愛後變渣男的4星座
12星座｜喜歡嘗試不同性愛的6大星座男 一個星座性慾最強排第幾?4對星座CP婚後成最合拍夫妻 老婆一個眼神就知老公諗乜默契滿分拍拖前擔屎唔偷食，一齊後到處留情找後備！戀愛後變渣男的4星座12星座男眼中的完美情人 處女男有感情潔癖 情史豐富即刻out?旺妻體貼4大星座男 嫁俾獅子男成世無憂、巨蟹男主動承包家務？12星座男真情假意穿崩位：處女男愛你自感卑微、水瓶搞曖昧貪就手明明無亂買嘢......點解都係月光族零儲蓄？12星座破財原因大揭秘矛盾只因深愛著，你知嗎？12星座男做這些奇怪行為 因為太掛住你
【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】