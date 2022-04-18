水天合相金牛事情變數多　12星座易衝動火爆　金錢價值觀破舊立新

【唐綺陽星座運勢週報4/18-4/24】太陽進金牛，氣流較為紊亂，事情變數多，火能量高漲，當心衝動而導致災禍。水天合相金牛，對金錢與價值有全新的理解，打破過去邏輯，改變想法不再守舊。金火木海皆在雙魚，藝術、寵物相關議題為關注焦點，對身心靈議題有更高的覺察。木星疾馳25-26度，出生星盤有行星25-27度半者，某些領域受到眷顧及加持。



重要星象：太陽進金牛，水天合相金牛，金火木海皆在雙魚，木星疾馳25-26度。

工作注意：白羊、獅子、山羊、水瓶

白羊：工作上功成名就，付出有回報

獅子：厭倦一成不變，嚮往前瞻性與突破性

山羊：受限於制式化，需要集思廣益做改變

水瓶：保持謹慎務實，避免受虛華的誤導

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桃花注意：巨蟹、處女、天秤、雙魚

巨蟹：需要信任感，相信自己的直覺感受

處女：價值觀的落差，還需溝通磨合

天秤：適合走平靜、和諧的路線

雙魚：桃花有錯亂感，要運用智慧去處理

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財運注意：雙子、天蠍

雙子：稍微轉變模式，對財運有幫助

天蠍：可改變做事方法，以增加收入

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健康注意：金牛、人馬

金牛：注意內心情緒，容易造成外在傷害

人馬：當心生活習慣造成的問題

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】