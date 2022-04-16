這4個星座要小心！未來3個月健康現危機　一個星座隨時過勞入醫院

正值春末夏初，要特別注意季節轉換，有哪幾個星座健康亮紅燈，要特別注意身體狀況呢？



台灣塔羅牌專家艾菲爾老師特別點名「4星座」，在接下來的3個月可能面臨健康問題，萬一上榜的朋友、長輩，要多多注意健康問題，出現不適一定要及早就醫。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第四名、山羊座

山羊在4到6月要特別注意飲食衛生，特別是5月水星逆行健康宮位，腸胃、脾胃特別弱，太涼、太生、太辣、太油的東西，一碰就馬上胃痛腹瀉，或是一群人吃外賣路邊攤，其他人沒事，只有自己拉肚子，甚至吃太飽脹氣失眠都有可能；因此提醒近期飲食清淡為佳，也要注意衛生、要忌口。

第三名、雙子座

雙子在6月前健康會有兩種狀況，一是過多的精力用不完，直到睡前還是很亢奮，變得難以入眠，建議白天可多做運動、瑜伽，消耗能量；另一種則是完全相反，可能整日精神不濟、昏昏欲睡，建議作息一定要正常，中午後就別再碰咖啡、茶等含咖啡因的食物，睡前也盡量不要滑手機，維持好的睡眠品質，對精神才有幫助。

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第二名、天秤座

天秤特別要注意交通意外，春末夏初這段期間水星逆行遷徙宮，不管是自己開車騎車、或是走路都要特別注意交通安全，不可搶快違規；另外有時明明自己很守規矩，但卻反而被不遵守交通規則的人拖下水，受池魚之殃，因此除了自己小心，也要提防他人。

第一名、巨蟹座

巨蟹要注意積勞成疾，火星5月在事業宮位加熱，因為太專注於工作，總覺得一閒下來就渾身不對勁、手上沒存款就心慌，萬一拼命過頭、每天加班，反而適得其反，小心最後傷了身子，還得花錢就醫，結果最後賠了夫人又折兵。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】