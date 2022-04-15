12星座｜喜歡嘗試不同性愛的6大星座男　一個星座性慾最強排第幾?

現在一夜情、SM等等的性愛越來越興盛，人的思想更加開放。再加上有些星座是天生性慾強，自然而然會喜歡嘗試不同類型的性愛。



這些星座甚至出軌的事情也可能會更多！他們都是哪些星座呢？一起來看看吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

第五名：雙魚座

雙魚座的人似乎是有“戀物癖”，而且是挺喜歡角色扮演之類的性愛遊戲。雙魚座的男人自己是狠喜歡嘗試的，而且也希望戀人能夠理解自己的這個喜好，跟自己一致的喜歡這些，兩個人能夠在性愛方面很和諧，這些很多都是雙魚男的願景，但真正要實現的話並不是那麼容易的事情，所以說雙魚座喜歡的另類性愛就是角色扮演方面的，雙魚男還是比較尊重戀人的意見，不會主動提出這樣的要求，但是雙魚男的老婆如果不同意的話，那就是另一回事了。雙魚男就會在別的女人身上去尋找這種感覺了。

第四名：水瓶座

水瓶男的想法還是挺多的，大多是一些比較另類的想法，但是天馬行空的水瓶男有了想法就想要嘗試一下，大部分的水瓶男還是很樂意尊重女人們的選擇，水瓶男的辦法就是想辦法調情，然後讓女人主動一點，或者是選擇溝通的方式讓女人心甘情願的跟自己嘗試不同類型的性愛，水瓶座的男人是非常尊重別人。水瓶座的男人是個挺聰明的男人，他有不同的辦法能夠讓女人與自己嘗試不同的性愛呢！

【相關圖輯】12星座｜邊個星座最多牙籤仔？一個星座性慾極強卻是牙籤仔集中營（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

第三名：獅子座

欲求不滿說的也是獅子座的男人吧！獅子座的男人的確是挺喜歡嘗試不同類型的性愛，獅子座的男人是大男子主義很強的，所以比較喜歡女人絕對服從自己的性愛感覺，特別是能夠把女人全權征服對於獅子男來說的確是有快感的。獅子座的男人喜歡在女人的心中樹立比較高大的形象，這毋庸置疑也是只有性愛的征服才能夠讓一個女人徹底臣服呢！獅子座的男人性慾很強，而且狠喜歡嘗試不同類型的性愛和有感覺的性愛歷程，需要女人跟獅子男的絕對配合，為此獅子男甚至會用一點武力手段呢！

第二名：白羊座

動力小馬達，白羊男是來了性慾之後根本就不能停下，若說白羊男沒感覺的話，自然是不會城市這麼多不同類型的性愛，但是白羊男有感覺的話，是根本就擋不住的。而且白羊座的男人喜歡不同的女人和不同的感覺，這一點上來說白羊座的男人是有點小小的花心，白羊男是特別偏愛身材好的女人，所以白羊男出軌的可能性也不在少數！作為白羊座男人的女朋友，是一定要維持自己的良好身材呢！甚至你的容貌和性格在白羊男看來都不如身材重要的哦！白羊男特別重視女人的身材呢！

第一名：天蠍座

要說天蠍座是“啪神”的確也是碰不到第二個性慾更強的人了。天蠍座的人是典型的性慾非常強的一個人，喜歡嘗試不同的感覺，天蠍座的男人對自己心愛的女人才會全力的征服。所以說天蠍男的性愛多半是跟自己心愛的人，若是天蠍男不喜歡的女人，天蠍男是無論如何想弄上床的，天蠍座的男人對女人的要求還是挺高的呢！對於床上的生活來說，天蠍男就當做是兩個人之間身體和靈魂的一場較量， 天蠍男是絕對不會輕易服輸的呀！但是要注意的是天蠍男並不是很喜歡性冷淡的女人，你要學會適應天蠍男的欲望哦！

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】