法拉利撞車後逃去　馬國男開國產車追上　富貴司機發惡對女人動粗

這場車禍，大家都錯重點，苦主都被封車神了！馬來西亞有網民發文大呻，稱凌晨開國產車寶騰被1輛白色法拉利倒後碰撞，他氣得尾隨追上對方，最後雙方司機下車理論，但法拉利的男司機突然失控打人，向苦主掐頸再推倒，更對國產車上的女乘客動粗，向她拉扯阻止拍攝，幸好警員及時趕到制止。事件令網民大為震驚，重點卻不在於汽車碰撞，而是國產車竟然能追上法拉利，有人直言「法拉利車主發爛渣不是因為撞車事故，可能是不服氣跑輸Proton X70」，苦主的技術更被形容是「神的駕駛」，其後更有人認出法拉利車主是知名直播主，他已淪為網民笑柄。

該名直播主後來承認有和寶騰司機爭吵，但否認有碰撞及動粗，又指警員當場接受他的解釋，已說不會追究。當地警方則表示，正循傷人案調查，目前未有人被捕。



苦主在Twitter上傳照片，指自己座駕被法拉利從後相撞，又指追上對方後被打。（Twitter圖片）

事發於吉隆坡的公路，苦主在Twitter指控華裔法拉利車主涉嫌撞他座駕後逃去。他於本月19日凌晨駕寶騰X70在燈位前停下，當時亮起綠燈，但前方白色法拉利卻突然後退，他即時響按，法拉利仍倒後撞上其座駕，然後馬上駛走。

苦主大為不滿，一路開車追趕法拉利，直至前方遇上塞車被迫停下，他追上後下車與對方理論。法拉利車主否認有錯，質問苦主是否認識他，卻突然大暴走打他頭部、掐頸又掟手機，最後將他推落地。苦主座駕上的女乘客想拍下證據，但法拉利司機對她動粗拉扯其手阻止拍攝，幸好警方很快到場掣止。苦主現希望有身在現場的司機提供車cam片，他已就事件報案。

帖文引起網民熱議，法拉利司機被瘋狂恥笑，認為他開住超跑竟然輸給國產車，他發火主因不是撞車問題，而是輸給寶騰X70，「輸林寶堅尼都沒堵爛，竟然輸給X70」、「駕法拉利沒錢賠？重點還跑輸給Proton X70」、「駕得法拉利別這麼小氣吧」。

不少人對苦主駕駛技術表示佩服，笑稱他可以去當代言人。據官網資料，馬來西亞國產車寶騰（Proton）X70系列，售價由9.48萬令吉起（約17萬港元），難和天價法拉利比。其後有網民認出法拉利車主是當地知名直播主「蝦王」，原本是名銷售員，2018年靠直播賣海鮮致富。

當地傳媒其後確認法拉利司機的確是「蝦王Umance」，不過他受訪時說法和寶騰司機有異，他稱未有和對方碰撞，又否認對寶騰司機動粗，只是發生爭吵，強調有向在場警員解釋經過，警方接受且說不會追究。他認為自己車尾連漆都沒掉，證明根本沒有碰撞。對於網傳他對寶騰司機動粗等言論，他呼籲網民別散布不實訊息。

當地警方承認事件中無拘捕任何人，但已傳召涉案人士落口供，因為警方現時正按傷人罪調查事件，涉案犯人不會在調查階段被捕。

（綜合）