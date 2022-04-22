香不香？台女搭Uber舉腳伸前迫男司機聞　狂問這問題涉性騷擾

西客的無理行為總是超乎常人想像！台灣近日瘋傳多段西客乘Uber的影片，1名自稱家裏開醫院的女乘客，於車上脫鞋後，雙腳踩在前座椅背上，司機好聲好氣地問「小姐，那個腳有乾淨嗎？」，並且能否放回地上。女乘客卻發狂多度將左腳伸到司機臉旁，迫司機聞腳，還問「來來來香不香？」，又指罵司機性騷擾及令她精神創傷，然後6度問司機「你的龜頭乾淨嗎？」。影片隨即在網上瘋傳，女乘客被稱為「醫院千金」，其行為令網民嘩然，紛紛直斥她「問人家龜頭乾淨嗎？從頭到尾她才是性騷擾別人」。



台灣近日瘋傳多段西客乘Uber的影片，1名女乘客於車上脫鞋，雙腳踩在前座椅背上並被司機制止，女乘客隨即發狂將左腳伸到司機臉旁。（YouTube影片截圖）

西客伸腳及指罵司機過程▼▼▼

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根據網上流傳的影片，坐在後座的女乘客雙腳脫了鞋，一直踩在前座椅背上，司機起初多度從倒後鏡觀察，隨後忍不住問「小姐，那個腳有乾淨嗎？」，女乘客愣了幾秒問是什麼意思，司機指其他人也需要乘Uber，問能不能將腳放在地上。

女乘客稱不舒服，並開始發狂指責司機對女生太沒禮貌，乘客怎麼坐是乘客自己的事，不滿司機污辱她問腳乾不乾淨，又反批評司機的車才骯髒，她看到有霉菌，聲稱「我家開醫院的，你不要以為我今天穿這樣子出門，我就是沒有背景的人」。

女乘客步步進逼將左腳伸到司機臉旁，指「這樣可以看乾不乾淨啊！」、「來來來香不香？」，司機多度撥開她的腳，她一直伸前，司機只好說「OK」，嘗試制止對方伸腳的行為。

女乘客再虛張聲勢說「黑白兩道我都熟啦」、「你今天毀掉了一個人的情緒，你知道你造了多少的孽障嗎？」，又恐嚇司機令她精神創傷是犯了罪及對她性騷擾。但其實她才是真正構成性騷擾的一方，因她一直問司機「你的龜頭乾淨嗎？你的龜頭肯定不乾淨，你的龜頭絕對不乾淨」。

之後又突然關心司機問是否有打第3劑疫苗，有沒有亂交女友、炮友、一夜情及結婚了沒，並人身攻擊司機「你的臉長成這樣，你有吸毒嗎？你有嗑藥嗎？」，最後她致電Uber客服投訴司機及聲稱會報案。

女乘客蠻不講理的行為令人側目，有網民指出「黑白兩道你很熟……現在全台灣應該都認識你啦！是要有多荒唐啊！到底？這個司機脾氣也太好」、「請問她家醫院是專門幫人割包皮的？一直問人家龜頭乾淨嗎？問得相當專業捏！」、「這女的嘴巴比公廁不乾淨，髒話連篇，真夠臭㖿」、「直接開到警察局，拿出影像，提告，根本不用跟她說太多」。

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