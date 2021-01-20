收銀唔易做│日男力數麻煩客4宗罪　問要唔要膠袋都係錯？

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-20 09:00

「今日今日咁嘅態度係唔得嘅」，這句話說的不是店員，而家野蠻顧客！即使「畀得起錢」，顧客亦不應以「大爺」自居，日本男生在網上發文，以圖解對答的方式，表達收銀員應對無理客人時既無奈又憤慨的心聲。貼文一出隨即引來一眾網民激辯。

日本男生在twitter分享收銀處遇到麻煩客人的心情，引來網民激烈迴響。（《尼采老師》劇照）

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該名日本男生在twitter以「收銀的時候一直在想的事情」為題發文，並以圖解對答的方式，演譯應對無理客人時既無奈又憤慨的心聲。貼文被網民瘋狂轉載，更旋即衝上日本twitter熱門話題第1名，更引來不少同樣身為服務業的網民紛紛留言力數麻煩客的「擾民行徑」！

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貼文雖然引起極大迴響，但網民立場各有不同，有人認為服務業本身要求「顧客至上」的態度並沒有錯，因為顧客的心情會直接影響業績和口碑；但另一方面亦有網民力撐樓主，認為顧客應對店員多點體諒，而且有不少客人的無理要求不但替收銀員製造麻煩，更會妨礙後面排隊的客人。

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