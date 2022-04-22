天琴座流星雨2022｜今晚有得睇！推介觀賞地點、時間、攝影Tips

【天琴座流星雨2022香港／太空館／金星合木星／直播】踏入4月終於又有流星雨了！以「火流星」著稱的「天琴座流星雨」，於4月14日至4月30日進入活躍期，並於4月23日達到高峰。究竟太空館建議什麼時段觀測最靚？如何用手機拍下靚靚流星雨？哪裏可看直播？本文一一話你知。



另外，除了流星雨，5月1日還有「金星合木星」，可謂天象「豪華盛宴」。



先欣賞歷年「獅子座流星雨」及「雙子座流星雨」壯麗場面 👇👇👇

獅子座流星雨：

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雙子座流星雨：

觀測歷史最悠久流星雨 ─ 天琴座流星雨

「天琴座流星雨」是觀測歷史最悠久的流星雨之一，《春秋左傳》已有記載。而所謂「火流星」，是指亮度高於金星（-4等）的流星。眾多流星雨中，「天琴座流星雨」出現「火流星」的比例居高。

話你知最佳觀測時間

太空館網站顯示，4月14日至4月30日是「天琴座流星雨」活躍期，並會在4月23日（周六）迎來高峰，天頂每小時有18顆流星，快看看何時觀測最靚吧。

天琴座流星雨最佳觀測時間 👇👇👇

觀賞地點推介



至於「流星雨」觀賞好地點，以下地方可供參考。

觀賞地點推介👇👇👇（點小圖放大看）

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手機、相機影流星雨教學



見到流星雨除了快快許願，也要留下「永恆」回憶！要成功拍下靚靚流星雨，手機、相機當然必不可少，還需要調校📱📷光圈、快門等設定！以下必學影流星雨的設定，以及不可忘記帶備的工具，大家影流星雨前要看看😍😍～～

超簡單影流星雨教學 👇👇👇

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在家防疫 上網都有得睇流星雨直播



不過由於本港第5波新冠肺炎疫情仍未結束，不建議大家相約外出看流星雨，如有興趣，亦可透過網上直播觀看流星雨。

太空館直播：按此

2022年還有多少場流星雨？

若錯過今次「天琴座流星雨」，其實今年還有數場流星雨可以觀看，最快一場更在下月出現，詳情可看下圖。

2022年主要流星雨。（太空館）

5月1日還有「金星合木星」天文現象



根據太空館，金星和木星屬夜空最光亮天體，兩顆行星於5月1日黎明視覺上只相隔約14角分（或半個月球大小），出現「金星合木星」現象，肉眼很容易就能看到。被稱作「晨星」的金星非常光亮，顏色偏白，比金星稍為暗淡的是木星，在晨星的左上方，而使用望遠鏡放大120至180倍觀賞，可以在視場中同時看見木星表面的雲帶、數顆伽利略衞星及呈半月形的金星。太空館說，5月1日前後一天，兩星亦是非常靠近，值得觀賞。

5月1日將出現「金星合木星」現象。（太空館）

下次「金星合木星」現象將於2023年3月2日發生，但屆時兩者會比今次相距遠一倍有多。