八達通買報紙收錯1000元　投訴獲退還現金　網民：變套現消費券？

新一輪首期消費券已於4月7日派發，市民都急不及待到商戶消費購物。網上流傳一張對話截圖，有市民指到7-Eleven便利店買報紙時，本來10元一份卻被取收1000元，幸好離開前留意到收據有古怪，即向職員反映獲退回現金，因而呼籲大家使用八達通付款時要加倍小心。

《香港01》就事件向7-Eleven查詢，獲回覆指當時店員發現有關交易錯誤輸入銀碼，即時追回顧客安排退款，並通知店舖經理。7-Eleven強調消費券不容套現，因八達通運作模式所限，退款安排會由商戶及消費者協商決定，包括現金退款，退款程序受公司指引監察。



該對話截圖在社交平台流傳，當中附載一張便利店收據，顯示找續金額為1000元。有人在對話中表示，上周四（14日）在便利店購買1份價值10元的報紙，由於看不清收銀機上的銀碼，未有為意就用八達通「拍卡」付錢，惟一看收據才發現，共收取了1000元，幸好最後職員都退還1000元現金給他。

網上流傳一張對話截圖，指到便利店買報紙時，本來10元一份卻被收1000元，幸好離開前留意到收據有古怪，即向職員反映獲退回現金，（網上圖片）

網民都表示嘩然，認為多了人使用電子消費，令店員容易「出蠱惑」、「應該要報警」，亦有人提醒每次購物都必須取回收據，「我用八達通從來不看！下次要看清楚！」、「小心點，現在我學了次次查單」。不過有網民質疑此情況是否變相「套現消費券」，「疑似同店員串通扮收多，之後退現金套現，然後出個 Post（帖文）逃避法律責任」，擔心很多人都借機會套現，又認為帖文沒有附載收錯錢那份收據，真確性存疑。

7-Eleven回覆《香港01》查詢表示，經查證店舖記錄，當時店員發現有關交易錯誤輸入銀碼，即時追回顧客安排退款，並通知店舖經理。

公司強調根據政府消費券指引，消費券並不容許套現，而因應八達通運作模式所限，退款安排會由商戶及消費者協商決定，包括現金退款。7-Eleven有既定換貨及退款政策，如產品出現質量問題等情況，會為客人辦理換貨或退款，而退款程序亦受公司指引監察。