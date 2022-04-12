口罩要戴到幾時？打工仔兩年沒看過新同事全臉　惹無數網民共鳴

撰文：聯合新聞網
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新冠疫情持續延燒，似乎永遠沒有盡頭，世界各地口罩禁令也依然持續，讓大批網友相當絕望。

有台灣網友發問「夏天熱到不行，走在路上都快喘不過來了，但這種狀況口罩是不是準備要戴到年底了？」其他網友則直言，「不只年底，可能要戴到進塔了」。

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有台灣網友在PTT發文表示：「天氣開始又要變熱了，整天可以窩冷氣房或只是偶爾出去買東西才戴的，可能都不會覺得戴口罩會怎樣，夏天悶熱到不行，走在路上都快喘不過來了，更別說還戴口罩，但現在這種情況，是不是準備要戴到年底了？」

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其他網友則留言「戴進土裡」、「再戴個兩三年吧」、「不是，明年要繼續戴著」、「可能要戴到進塔」、「不是，是戴到新冠肺炎滅絕，變成台灣特色」、「戴到壽終正寢都有可能」、「你太樂觀了，至少還要戴一兩年」、「很有可能戴一輩子，因為病毒已無法消滅」。

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有網友抱怨「小學一年級進去到現在不知道同學長怎樣」、「我真的還沒看過幾個同學口罩脫下來的樣子」、「最近兩年新進來的同事都不認得臉長怎樣」，還有人說「樓下家裡口罩買了10年份」、「年底台灣大選完前都別想鬆」、「覺得這輩子是不是都要戴到底了，不然還會被指指點點」。

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