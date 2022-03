港女遇「型男」搭訕疑網戀騙案　贈鄭若驊美照　被讚火辣對話爆笑

網上情緣騙案時有所聞,一定要小心騙徒埋身!有港女於討論區分享多張對話截圖,顯示突然有「外國型男」傳來訊息,稱希望結識樓主,不過樓主察覺有異,懷疑對方是騙徒,於是向網民求教如何出招應對,並展開了超爆笑「騎呢」對話,其間更向對方傳送律政司長鄭若驊美照,對方即激讚「妳看起來非常棒又火辣?(You look so good very hot?)」,後續對話更超展開。

去年也有香港女生遇上類似騙案,有自稱任職飛機師的外籍男子傳來訊息,對方更附上多張靚仔機師照片,女生則以以新民黨立法會議員葉劉淑儀的玉照相贈,博得對方大讚「Wow you look so beautiful」(妳很漂亮),結果非但令網民笑爆。當時葉劉淑儀回覆《香港01》查詢時笑稱:「好遺憾等到70歲先有人讚靚。」又謙稱自己的腿不算美,更坦言自己亦曾收過類似的挑逗訊息,但她即時刪除不會中計,更呼籲巿民要多加提防,以免被騙。



網上情緣騙案時有所聞,一定要小心騙徒埋身!(反詐騙協調中心影片)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話

「Hello」上網時遇到簡單1句打招呼留言,卻要格外提防。有港女於連登討論區以「[請出招] 有外國大隻佬白撞想呃小妹錢」為題發文,指周一(3月28日)突然有外國帳戶男子私訊說想結識她。不過樓主發現,該名自稱來自美國的男子,Google電話號碼竟顯示「+234」,即來自西非國家尼日利亞,令樓主起疑,質疑是「欺騙我感情」。

起初樓主與男子寒暄幾句,問對方在做什麼,以及是否知道男星韋史密夫(Will Smith)於奧斯卡頒獎禮發生的掌摑事件等,卻發現男子的英文「不似預期」,例如回覆做什麼時,以「I am just Charing with you(我在與妳收費)」,樓主不明所意,追問下男子改說是「Chating」,惟需樓主糾正是「Chatting」。樓主又以香港潮語「I go to school by bus」試探男子,竟獲回覆「Ohh that good(那挺好)」。樓主形容是「雞同鴨講」。

異地情緣可遇不可求,如果有個陌生外籍機師傳來訊息,還是要小心提防!(警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖)

騎呢對話紀錄截圖▼▼▼

+ 1

男子之後更進取,主動傳送聲稱是自己的相片予樓主,又期望樓主提供個人照片。樓主於是應網民建議,傳送律政司長鄭若驊照片,獲對方指「妳看起來非常棒又火辣?(You look so good very hot?)」。男子似乎未滿足,傳送自己另一張個人照,並問樓主可否再次看她的相片。最終經過一輪「騎呢」對話,男子似乎已放棄,樓主傳送的訊息都只有「單剔」,意味對方未有接收到訊息。

專門踢爆詐騙者的Twitter帳戶,去年已貼出該名男子相片被騙徒利用。(twitter截圖)

帖文引來大批網民留名追看,直指「笑到標眼水」、「笑到肚痛」,亦有網民指男子英文太差,難以溝通,「英文可唔可以好少少先扮鬼佬」、「啲英文睇到我搲晒頭」、「唔好玩嘅,對方英文太差根本雞同鴨講」。也有網民笑言「佢係咪收工了」。

同場加映:網戀騙案|美腿照被「靚仔機師」激讚 葉劉:遺憾70歲先有人讚靚

去年有網民在討論區分享多張WhatsApp對話截圖,顯示1位自稱任職飛機師的外籍男子胡亂傳來訊息,對方傳來多張外國機師的型仔照,不過醒目的樓主早察覺異樣,2人因而開展了一段超騎呢互相「認識」的對話,其間更以新民黨立法會議員葉劉淑儀的玉照相贈,博得對方大讚「Wow you look so beautiful」(妳很漂亮)。對方令網民爆笑連連。



新民黨立法會議員葉劉淑儀經常在社交網站上載自己的生活照,當中不乏展露其美腿。(Regina Ip 葉劉淑儀@Facebook)

港女與「型仔機師」騎呢對話紀錄截圖▼▼▼

+ 16

有人發現那些照片的真身,其實是德國網紅機師「pilotpatrick」,他在IG擁有77.9萬粉絲。(IG「pilotpatrick」圖片)

新民黨立法會議員葉劉淑儀經常分享生活照▼▼▼

+ 16

有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒,「試下send家燕媽媽畀佢,如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼,傳訊息給「機師」爆大鑊,直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」。