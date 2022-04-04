欠債爛賭男自編劇本1人分飾5角　扮女玩網戀呃富朋友116萬人仔

騙徒手法層出不窮，男扮女玩網戀騙財的手法時有所聞，但依然有人上當被騙！內地公安近日破獲詐騙案，1名男子於數個月內親自編作劇本，「戲精上身」1人分飾5角，以網戀情人、司法局官員及警官等不同身份，詐騙富貴友人共116萬元人民幣（約143萬港元）。男子被捕後承認因欠下不少賭債，決定虛構不同人物，向富有又大方的友人下手；案件目前正在審理中。



內地1名男子為還賭債，「戲精上身」1人分飾5角，以網戀情人、司法局官員及警官等不同身份，詐騙友人共116萬元人民幣（約143萬港元）。（示意圖/GettyImages）

廣東省湛江市公安局周五（1日）公布案件詳情，涉案男子關ｘ渠早於2019年於網上群組內認識了黃姓男同鄉，2人一同吃飯、唱歌後熟絡起來，黃男富有、大方的背景亦引起關男的貪念，決定親撰劇本詐騙對方。同年7月，關男於社交程式向黃男介紹由他冒充的劉姓女子，黃男與「劉女」相談甚歡，很快便發展出網戀情侶關係。

為博女友歡心，黃男不時轉賬金錢給「劉女」用作吃喝玩樂，而「女友」偶爾亦會回禮，轉賬520、888元等金額示愛。雙方感情遂漸穩定後，「劉女」開始以不同理由如突需接受緊急手術、父親、外婆病情惡化、須幫胞弟償還債務等向黃男借錢，短短8個月已借了合共50萬元人民幣（約62萬港元）。

黃男與「劉女」交往期間曾多次要求見面，惟對方往往以各種藉口推卻，甚至連電話亦拒絕接聽，僅會偶爾向他發送幾張個人照片和曖昧語音訊息。至2020年4月，「劉女」再次拒絕見面，2人發生爭執，「劉女」借故提出分手，黃男遂要求她償還借出的40多萬元，並同意她轉讓一塊土地作為代替。

關姓男子虛構不同人物，自編自導網戀及土地轉讓瓜葛，向富有又大方的友人黃男下手。（示意圖/GettyImages）

「劉女」其後突然又稱父母不同意轉讓土地，這時關某渠所扮演的另一角色、「劉女」的胞弟登場，自稱劉弟的他以另一社交帳戶聯絡黃男，表示願意以自己的土地代姐還債，惟他稱其擁有的土地價值高於40萬元，要求黃男補回差價20萬元人民幣（約25萬港元）。

出於朋友之間的信任，黃男將一切事情也告訴關男，關男遂力勸他繳付差價，更稱「土地是實打實的，一轉手還可以再賺幾十萬」，又表示自己認識在司法局工作的鄧某某及林警官，可協助他盡快處理土地轉讓事宜。黃男不虞有詐，不但感激友人幫忙，隨後更向關男的另一虛構人物「鄧某某」轉賬20多萬元作為拉關係的費用，但手續卻遲遲未有完成，他只好再向「林警官」求助，惟轉予對方「疏通」的20萬元人民幣同樣石沉大海。

關男被捕後稱早已編好「劇本」，指若無法靠賭博嬴回金錢還債，便會繼續虛構稅務局、國土局職員等角色繼續詐騙直至被揭發。（示意圖/GettyImages）

直至去年10月，黃男決定到公安局報案，表示在辦理土地轉讓手續時遇騙。當地警方經調查，揭發案件中關鍵人物如網戀女友劉女、劉弟、司法局職員鄧某某及林警官均「查無此人」，背後操作一切的，竟是一直在黃男身邊提供建議的好友關男，遂於去年12月1日晚上將他拘捕，案件目前正在審理中。

關男被捕後對事件直認不諱，又向警方表示因欠下不少賭債，看中黃男有錢又大方的性格，決定向他下手。關更稱早已編好「劇本」，指若無法靠賭博嬴回金錢還債，便會繼續虛構稅務局、國土局職員等角色，「一直騙下去，直到被抓」。

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