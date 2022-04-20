51分鐘爽賺$12萬？19歲女墮求職騙局失千元呻蠢　1原因網民不同情

【求職陷阱】網上求職騙案時有發生，如果遇到薪金高工時短及要先付保證金的招聘，更要加倍小心！有港女於討論區發帖表示，她於Instagram（IG）見到有兼職招聘，只須付2400元保證金，51分鐘就可獲12萬元薪金，於是應徵，結果付保證金後對方無再回覆，埋單計數被騙去千多元，遂向網民求救，後悔感嘆「俾人呃蠢到喊」。帖文引來網民熱論，認為便宜莫貪，勸喻樓主經一事長一智，「當交智商稅」。



有港女見到有兼職招聘，只須付2400元保證金，51分鐘就可獲12萬元薪金，於是應徵，結果被騙去千多元。（網上圖片）

有19歲港女於連登討論區以「俾人呃蠢到喊」為題發帖，並上載多張WhatsApp、IG等截圖，指自己見IG有人招聘兼職，不虞有詐下應徵並支付保證金，結果被騙去千多元，「蠢到俾人呃咗千幾，點搞？有冇人可以教下我點算好，仲要俾完錢，佢冇覆我，仲要冇blk（Block，封鎖）我，搵極都冇人理我」。

從樓主上載的圖片見到，相關招聘標榜「學生家庭主婦失業待業都可以做」，聲稱支付800元保證金，17分鐘工時可獲4萬元薪金；支付1600元保證金，34分鐘工時可獲8萬元薪金；如支付2400元保證金，更可51分鐘工時獲12萬元薪金，又聲稱保證金會在出糧時退回，而應徵者須先支付保證金，才會講述細講工作時間地點。圖片又見到招聘者於IG展示一大袋1000元紙幣。

樓主另上載了多張於便利店過數的單據，包括1張寫有總計800元及1張寫有總計2000元，疑似用作支付保證金之用。

樓主上載更多對話內容（網上圖片）

帖文引來網民熱論，大部份不表同情，直指要經一事長一智勿再天真，便宜莫貪，「19歲俾人呃千幾，好過你29歲俾人呃幾皮，經一事長一智」、「千幾蚊當買個教訓啦」、「有乜嘢工可以51mins搵12萬？」、「以後唔好再咁天真」、「當交智商稅」。亦有網民教路，「通常SHOW一疊錢、高級會所住客證、揸靚車、戴金錶 做大頭相，就要小心」。

同場加映：港女遇「型男」搭訕疑網戀騙案 贈鄭若驊美照 被讚火辣對話爆笑

網上情緣騙案時有所聞，一定要小心騙徒埋身！有港女於討論區分享多張對話截圖，顯示突然有「外國型男」傳來訊息，稱希望結識樓主，不過樓主察覺有異，懷疑對方是騙徒，於是向網民求教如何出招應對，並展開了超爆笑「騎呢」對話，其間更向對方傳送律政司長鄭若驊美照，對方即激讚「妳看起來非常棒又火辣？（You look so good very hot?）」，後續對話更超展開。



騎呢對話紀錄截圖▼▼▼