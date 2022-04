51分鐘爽賺$12萬？19歲女墮求職騙局失千元呻蠢　1原因網民不同情

【求職陷阱】網上求職騙案時有發生,如果遇到薪金高工時短及要先付保證金的招聘,更要加倍小心!有港女於討論區發帖表示,她於Instagram(IG)見到有兼職招聘,只須付2400元保證金,51分鐘就可獲12萬元薪金,於是應徵,結果付保證金後對方無再回覆,埋單計數被騙去千多元,遂向網民求救,後悔感嘆「俾人呃蠢到喊」。帖文引來網民熱論,認為便宜莫貪,勸喻樓主經一事長一智,「當交智商稅」。



有港女見到有兼職招聘,只須付2400元保證金,51分鐘就可獲12萬元薪金,於是應徵,結果被騙去千多元。(網上圖片)

有19歲港女於連登討論區以「俾人呃蠢到喊」為題發帖,並上載多張WhatsApp、IG等截圖,指自己見IG有人招聘兼職,不虞有詐下應徵並支付保證金,結果被騙去千多元,「蠢到俾人呃咗千幾,點搞?有冇人可以教下我點算好,仲要俾完錢,佢冇覆我,仲要冇blk(Block,封鎖)我,搵極都冇人理我」。

從樓主上載的圖片見到,相關招聘標榜「學生家庭主婦失業待業都可以做」,聲稱支付800元保證金,17分鐘工時可獲4萬元薪金;支付1600元保證金,34分鐘工時可獲8萬元薪金;如支付2400元保證金,更可51分鐘工時獲12萬元薪金,又聲稱保證金會在出糧時退回,而應徵者須先支付保證金,才會講述細講工作時間地點。圖片又見到招聘者於IG展示一大袋1000元紙幣。

樓主另上載了多張於便利店過數的單據,包括1張寫有總計800元及1張寫有總計2000元,疑似用作支付保證金之用。

樓主上載更多對話內容(網上圖片)

帖文引來網民熱論,大部份不表同情,直指要經一事長一智勿再天真,便宜莫貪,「19歲俾人呃千幾,好過你29歲俾人呃幾皮,經一事長一智」、「千幾蚊當買個教訓啦」、「有乜嘢工可以51mins搵12萬?」、「以後唔好再咁天真」、「當交智商稅」。亦有網民教路,「通常SHOW一疊錢、高級會所住客證、揸靚車、戴金錶 做大頭相,就要小心」。

