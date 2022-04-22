14粒進化版？電單車被插上9支「大頭針」　網民拆解真身係呢隻蟲

難道是「14粒」臭屁蟲卵進化生出尾巴？台灣有車主於網上發文表示，日前發現他的電單車上出現一排看似是「大頭針」的物體，他好奇地問其他網民到底是什麼，有知識淵博的網民一眼看出是草蛉的蟲卵，指出「應該是草蛉卵，是益蟲」、「草蛉啊，防治蚜蟲的好幫手」。



台灣有車主於網上發文表示，日前發現他的電單車上出現一排看似是「大頭針」的物體。（fb群組「爆系知識家」圖片）

該名車主於fb群組「爆系知識家」發文，只見相片中電單車「長」出了一排不明物體，共有9條，每條均有1條細線連着頂部的黃色圓珠。樓主笑言自己的電單車像「汗毛豎起」，而他也跟着起雞皮疙瘩，還說經過了2天的風吹雨打，9支「大頭針」還屹立不搖地依附在他的車上。

創意無限的網民笑指像「睫毛」、「九命連環針」、「這是草人扎針」、「針灸？」、「固定襯衫的固定釘」、「優曇婆羅花，佛教說的三千年開一次花」；也有網民認真解答其實是「草蛉蟲卵」，強調「是益蟲，是生命，不要傷害牠們呀」。

香港昆蟲學會會長曾接受《香港01》訪問表示，草蛉是益蟲，沒有毒亦不會咬人，而由於草蛉的幼蟲是兇猛的捕食者，甚至會捕捉自己的同類，為了防止幼蟲吃掉其他蟲卵，故蟲卵連着一條白色「長柄」，令卵與卵之間保持一定距離。

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有大埔友早前貼出俗稱「臭屁蟲」的「荔枝蝽象」蟲卵相片，街坊都見怪不怪，不過不久便有網民發現，相中只有13粒綠色蟲卵，擔心或有幼蟲已經孵化。（fb「大埔 Tai Po」圖片）

很多網民都曾分享遇上「14粒」臭屁蟲經歷▼▼▼