鯇魚腩猛烈掙扎？劏完1小時仍顫動　港男用鹽醃過照跳：有異常？

處理食材或者要狠心一點！有網民上載照片，指從魚檔買來大塊鯇魚腩，1小時後見它還在顫動，用鹽醃了15分鐘仍沒停止，因而求問「係咪有啲異樣」，亦有人分享影片，顯示已劏好的魚在膠袋內猛烈跳動，非常詭異，引起網上熱議。



有網民上載照片，指從魚檔買來1大塊鯇魚腩，1小時後見它還在顫動，甚至用鹽醃了15分鐘仍沒停止，因而求問「係咪有啲異樣」。（FB「今晚煮乜好」）

該男網民在facebook群組「今晚煮乜好」發帖，指鯇魚腩買回來已有1小時，但仍然在顫動，即使用鹽醃了15分鐘，還是會動，因此求問大家「係咪有啲異樣，應唔應該食呢？」。

另有網民見狀即「搭單」查問，上載一段約8秒的影片，她指從街市回家時發覺有古怪，「有嘢係咁整我隻腳」，一看才發現魚檔劏好的鮮魚竟然在膠袋內「彈下彈下」。從影片可見，魚初時在膠袋內只是微微震動，突然一連串猛烈跳動，至少2秒時間。

帖文引起網上熱烈討論，不少網民都認為魚太新鮮才會如此顫動，是正常的神經反射，應該並非有何變異，「刀功好，無切斷神經線」，又建議可將它直接放入雪櫃冷藏，「等佢冷靜完先搞」。有網民則笑言片段情況如「屍變」，「使唔使打返場齋先？」、「俾啲水養住佢，佢之後會生番成條魚出嚟」。

死魚被斬件或劏肚後仍會顫動其實並不罕見，亦不代表牠起死回生或最後掙扎。根據美國科學雜誌《 科學美國人》（Scientific American）的文章指出，非常新鮮的魚神經元仍然完好無損，即使它們已經死了，只要你在其肌肉上加點鹽，神經元仍會被觸發，肌肉就會收縮，因此死魚仍會繼續移動，直到耗盡所有儲存了的能量。

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