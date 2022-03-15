鴨脷洲魚檔1條海黃花售$7500　網民嘆食唔起　專家拆解指價錢合理

第五波疫情持續，百物騰貴，連蔬菜及肉類都或要捱貴價，但一條魚要7500元又見過未？有網民日前分享指，鴨脷洲大街1間魚檔售出1條2500元一斤，總值7500元的野生海黃花魚，「有人買咗仲話好抵」，讓他非常託異。不過本地資深魚販、香港海鮮聯合總會主席李彩華就指出，野生黃花魚數量不多，幾斤以上更為罕見，故此價錢合理。



有網民日前分享指，鴨脷洲大街1間魚檔售出1條2500元一斤，總值7500元的野生海黃花魚。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

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該網民在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」上載照片，顯示鴨脷洲大街1間魚檔出售野生海黃花，並標明「正宗」，而該條黃花魚比手臂還長。樓主表示魚檔標價1斤2500元，該魚共重3斤，最後以1條7500元成交，「剛剛有人買咗仲話好低」。

有網民日前分享指，鴨脷洲大街1間魚檔售出1條2500元一斤，總值7500元的野生海黃花魚。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

帖文引起網民嘩然，紛紛表示「富人的世界，窮人無法理解」、「咁貴，買嚟養都覺得貴，何況係食」、「真係未試過帶幾千蚊去街市買魚」，又指「細細個都做過而家的有錢人，就係食海黄花，以前太多啦」。有街坊就指「呢兩條魚好似放咗好耐，日日都放喺同一個位」，現在終於賣出，「鴨脷洲大水魚？」，亦有人質疑是魚檔互相抬價造市。

不過香港海鮮聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，野生黃花魚在十多年前一度絕跡，自千禧年開始設有休漁期後，才再出現牠的蹤跡，但數量不多，大條數斤以上更為罕見。加上大部分大條黃花魚都會運去內地，因上海红燒黄魚正是上海菜館的主打菜，所以將價格抬到很高，最高峰可賣到5000至6000元一斤，惟現在因疫情關係沒法運送至內地，需留在本港銷售，故這條黃花魚價錢合理。

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