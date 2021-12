達人教消滅曱甴3大秘訣　先令佢「定格」再捉　飛天小強要咁對付

「你怎麼敢用手抓曱甴?」從小到大總是會被這麼質問,在驚恐的語調之外的是眉宇間的厭惡。雖然我知道被厭惡的對象不是我,但我還是無法理解一般常見的「害怕曱甴」心態,怕曱甴的人也會怕長相相似的螢火蟲嗎?或是看起來更兇猛的楔形蟲呢?為什麼人要怕曱甴?我的疑問反而是相反的立場。(為了避免讀者光是看到「曱甴」一詞就有太具體的想像,以下以阿強作為化名)



別誤會我的意思,我並不是看不起阿強。作為在地球生共存的有機體,我由衷的佩服該物種強韌的生命力,牠們就很像是擂台上與自己旗鼓相當的對手,deserve to be respected!正是基於這樣的出發點,我認為絕大多數的「害怕曱甴」心態是來自於全面的文化影響——若從嬰孩階段起就一路看著社會和家庭不斷地排斥、辱罵一個對象,經過長時間的影響過後,自己勢必也無法客觀的看待該對象,甚至會在對其產生直覺性的反感或劇烈的反射動作,嚴重一點來看其實就有點像Little Albert Experiment的情況。

在長時間的社會催化下,人們把自己的恐懼和阿強的形象建立了連結,造成只要看到阿強就會投射出各種負面的情緒反應。類似的狀況其實在我們生活中無所不在,小到你用外表評斷擦肩而過的路人,大到用膚色、宗教、語言歧視他人,都是在認識對方之前,就在自己腦海中把對方醜化或敵化了。這一點都不理智,對吧?但是當情緒感受湧出時,沒幾個人是能保持理智的。這篇文就讓我從「不怕阿強的異類」的角度來分享另一種觀點,希望能夠讓你稍微跨過成見的高牆,更平等的看待阿強或任何被莫名奇妙醜化的對象。

回溯童年,阿強是我的「被玩」伴

故事要從我的童年時期說起,我出生於《回到未來》(Back To The Future) 那年,那是個資訊沒有那麼爆炸、娛樂和誘惑沒有那麼多的年代。相較於同齡的孩子,我的玩具也比較少,因此,我大多的心思和時間都放在探索大自然,例如觀察葉子的纖維然後咬咬看、感受土壤乾溼的形態然後深陷土裡、或抓各種昆蟲並與牠們互相攻擊。阿強就是我童年的最佳玩伴,牠們強壯耐操,又有各種神奇的能力,總是可以讓童年的我感到驚豔,阿強甚至參與了許多我與家人的回憶。

我的父親一直很忙碌,在我成長的過程中並沒有什麼與他相處的機會,但我依稀記得與父親共同捕獲阿強的那天。我和父親盤腿正對坐在彼此面前,在我們兩人之間的是一隻六腳朝天的阿強,我們正在商議要怎麼處理牠。就在童稚的我發表著自己的想法的同時,父親以迅雷不及掩耳的動作,將阿強分毫不差地丟進了我正在講話的嘴巴當中!畢竟當年我還小,反應尚不純熟,多講了幾個字才意識到要吐掉,至今仍不禁令人佩服:「也太準了吧?!」我要謝謝阿強,讓我能夠在短暫的相處中認識了父親淘氣的一面。

畫面一轉,來到了我的學生時期,我已是相當熟練的阿強獵人,融會貫通了許多捕捉的技法,也對於捕捉後的「處理」方式有了五花八門的經驗。除了在學校偶爾需要一展所長以外,大學時期在外租屋也是要幫室友與阿強從中協調,就算有室友洗澡洗到一半跑出來求救也不奇怪。每當有同學在炫耀抓到阿強後(自以為勇猛且變態的)把玩手段時,"been there and done that" 的我總是在一旁微笑地看著他們自滿的表情:「同學,你要謝謝阿強,牠幫你建立了自信心,雖然不太有意義,但這會成為你前進的養份呀!」

面對阿強不用情緒,需要謀略

秘訣一:徒手的捕捉技能,才是王道

先來說說捕捉的技法,一般人使用的毒藥我是可以理解的,就像是忍術中的各種毒道具(蛤?),缺點是如果沒搭配好的計策的話成功率較低,甚至可能誤傷其它物種。像我的母親是屬於重擊型的捕獵方式,捶、踩、壓等物理攻擊,快、狠、準,效率非常高,唯一的缺點是後續清潔比較麻煩,受感染率也較高,可能不適合用在高污染的現代。被外婆賦予「貓一般的男子」稱號的我,因為自幼看到阿強就像看到朋友來家裡,滿心歡喜的想找牠一起玩,因此練就了一身「抓」的功夫(人類不用擔心被抓,歡迎當我的朋友)。現在有許多人會基於衛生心理因素而用衛生紙、手套、塑膠袋來使用抓技,若是遇到經驗資歷比較豐富的阿強,還是建議好好用自己的手指頭去感受牠的動作,捕獲率會更高。「抓」看似只是用手指開合的簡單動作,實際應用則要搭配時機、方向、速度、動作預測、環境分析,這些我統稱為謀略。但在進入謀略之前,讓我們先來更認識阿強一點。

秘訣二:不是教你詐!與阿強的應對心理學

就我的經驗而言,阿強是會看人行事的,遇到會怕的人類,牠們會依然故我,甚至反過來嚇人類;若是遇到不會怕的人類,牠們會定格不動或躲在陰暗處,等候逃離的機會。不過這也是有例外的,這段落就來說明一下怎麼觀察跟剖析阿強的行為。阿強平常走路其實是慢慢的,一邊用頭上的觸鬚感知環境,一邊判斷要往哪裡去。當牠們突然動作變快時,就表示牠們在攻擊或逃跑了。遇到危險時,阿強們通常會有三種反應:

躲到陰暗處:有些時候他們朝身旁的人跑並不一定是特別針對誰(請不要有受害者情結),很有可能是因為週遭並沒有其它遮蔽物,而牠當下判斷最近的就是眼前這個人的腳(請想像一下阿強的觀點看到的是什麼)。一般而言,阿強會往暗處跑,然後躲在裡面直至危機過去。定格:當突然有燈光或是有腳步靠近時,阿強常會先停下本來的動作,然後你會看到觸鬚四處探勘,這時候不做聲響或巨大動作,牠不一定會察覺危險逼近的。面對一些年輕不懂事的阿強,甚至是可以慢慢用手指靠近,直接壓到牠的背呢!裝死:當已經被捕獲時,阿強自認沒轍了,就可能會使出「裝死」來讓人類鬆懈,六腳朝上是常見的裝死姿勢。這時候如果視線轉移的話,牠們就會趁機跑掉。要確認是不是在裝死狀態,最直接的方式就是「戳」,如果牠正在裝死,就會有一種「啊靠夭被發現了」的緊張感,就像早上鬧鐘沒醒突然從床上彈起來的感覺。

一旦掌握了「阿強一害怕就會往陰暗處跑」這個原則,那麼捕捉阿強就可以很有策略了。在發現阿強時,首先應該做的事情是觀察牠正處於什麼樣的狀態並評估週遭環境。如果牠是靜止的,就先把環境中的雜物清除,降低牠躲藏的機率。不過若是牠已經在拼了命的逃跑,就需當機立斷地確定距離牠最近的陰暗處在哪,並在伸出手的同時計算好會在哪個交集點與牠相會,當然,你也可以預設陷阱等牠自己衝過來。有機會做個小實驗的話,可以創造一個陰暗處讓阿強往那邊跑,當牠快跑到的時候把陰暗處拿掉,牠就會「ㄏㄣ?」的呆掉一下,然後轉身往另一處跑。

「那會飛的阿強怎麼辦?」就我遇過的阿強飛行技術都不太好、距離也不遠,也許是像我們人類一樣被文明與科技搞到本能退化了吧(笑)。因為牠們也不太會飛,所以其實原理是一樣的,掌握牠的動線方向再先到降落點等牠自己送上門來就好了,而且阿強的飛行速度相較於其它昆蟲慢很多,其實手直接伸過去也是抓的到的哦!

秘訣三:為了求生!阿強異味處理法

你知道阿強身首分離還能繼續存活幾天嗎?少年時期的我因為不喜歡阿強爆開的臭味(被捕捉的時候也會刻意散發出臭味),因此延伸出了一套阿強除頭術,相較之下更衛生、也能夠取得更多資訊。首先,用左手抓住曱甴的身體,避免放在牠的嘴巴前不然會被咬,然後用右手姆指與食指掐住牠頭的兩側,再緩緩往上抽起。抽起後會看到一條細長的透明條狀體,我查了很久還是不知道這是什麼,只知道每一隻曱甴的條狀體顏色會略有不同,有些很透明、有些則是很黑,就個人經驗而言這條狀體內的顏色似乎與環境整潔有關,這方面還渴望有強者專家能夠協助解惑。拔起頭後的阿強會生存數日後死於無法進食,因此不論後續做什麼,牠都會往生的。

感悟地球萬物一體與社會的偏見歧視

在捕獵阿強三十多年來,我曾經用各種方式實驗阿強的生命力有多麼強韌(小時候不懂得尊重生命,真心懺悔),對牠們了解越深,越是佩服這一演化了數億年的物種,不愧是我們智人的大前輩。我現在已經沒有那麼強烈的捕獵本能了,除非是牠們的出現造成了某些問題,不然現在遇到阿強也只是請牠們離開我的範圍或領域罷了。在動物溝通日漸普及的現在,我還真希望有朝一日也能夠學會與阿強及各種昆蟲、動物溝通的能力。

雖然在人類社會中阿強普遍不受歡迎,除了常見的刻板印象以外,真正理性的原因是牠所攜帶的病菌多樣性對脆弱的都市人是具有威脅的(不過也是因為住在都市的阿強才那麼髒),從大自然的角度而言,阿強是糞便屍體的分解者,也為植物提供所需養分,甚至是許多鳥獸的食物,牠身為地球的資深原住民,遠比我們人類更懂得共存之道。

在這篇文章的結尾,不敢奢望正在讀這篇文章的你就此對阿強改觀,不過至少能夠在下次遇到阿強、或是將自己的負面情緒投射在某個對象時,先別急著被情緒給淹沒了,給自己幾秒鐘的時間決定是要採用上面提到的捕獵技巧(千萬不得對曱甴以外的對象使用),或是好好正視自己的感受,說不定能夠從中爬梳出內在恐懼的根源呢!

