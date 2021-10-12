食外賣熱粥竟然食到呢樣嘢　無數網友話十級嘔心：恐怖過食到曱甴

叫外賣最怕被廚房「加料」，其中最多人遇過及最噁心之一相信非蟑螂莫屬。但近日有台灣網友卻分享照片，顯示吃外賣熱粥竟然吃到「這東西」，吸引大批網友討論，不少人更覺得比吃到蟑螂更噁心！



網友Alice於爆怨公社發表：「是有沒有那麼衰？吃粥吃到一顆牙齒，很怒！很想吐！我沒有掉牙齒！本人牙齒非常健康。」

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貼文吸引大批網友留言：「牙粥病 」、「太噁心了 」、「確定不是自己的？ 」、「會不會是你掉的XD 」、「是在煮粥的時後打架打到牙齒都掉下來了嗎？ 」、「那牙齒做10幾萬（台幣）老闆很著急 」、「還好不是整副的xd 」、「老闆兒子: 爸爸~媽媽怎麼那麼久沒回家了？」、「吃到金牙還不打緊，吃到這爛牙真的快吐了 」、「光看到照片就想吐了」、「 這……蛀牙沒看醫生」、「 如果是金牙就賺到了」、「老闆煮粥時是不是被揍 」、「 會不會是妳不注意時有人丟進去的，別的地方爛牙沒那麼容易取得」、「會不會是新口味 」。

網友：可能是豬的牙齒

也有網友表示：「會不會是人肉系列啊 」、「 一個人能有幾顆牙，這碗是限量版的」、「賺到了，把牙齒放枕頭下可以得到一枚金幣喔 」、「人肉廣東粥？」、「這比吃到蟲還噁」、「建議帶牙齒去給牙醫確認 」、「如果吃到的是純金牙齒，不知道妳心情會不會比較平復」、「這我真的會崩潰」、「真慘！還不趕快還老闆。他正在找？還看到妳整碗快吃完了，哈！」、「想像一下跟老闆牙齒親密接觸」、「老闆此時鬆了一口氣，原來在這，還以為試味道的時候吞下去了」、「老闆也發文說有沒有這麼衰，煮個粥牙齒不見，還找不到在哪一碗 」、「人肉叉燒包之皮蛋瘦肉粥 」、「這個看起來像是要做牙套時黏的臨時假牙，黏著劑還在上面，3年牙助經驗」、「繼續吃，應該能拼一個人出來 」、「老闆：我負責！……幾天後，老闆：無法證明是本店疏失」、「看起來像臨時牙套還残留膠在裡面 」、「ＸＸ……這比吃到小強還可怕 」、「老天！這是今年最值得貼爆怨的一篇文章！ 」。

還有人指出有可能是豬的牙齒：「之前也有一篇一樣的Po文，最後發現是豬牙齒 」、「說不定是動物牙齒？之前有新聞報導出來結果是豬牙齒 」、「豬骨頭也有牙齒 」、「 豬絞肉可能用嘴巴附近的碎肉打得」。

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】