網傳DSE考生外出望現染疫　4月開考有抗體　網民轟自私恐播毒殺人

教育局早前表示，2022年度中學文憑試（HKDSE）仍然以4月22日開考為目標，但會將考期由1個月壓縮至3星期，4月初會有最終決定。考評局則表示，預料考生每日應考前亦需要進行快速測試並取得陰性結果。教育局又提到，希望考生如果確診就不要前往考試，可以使用校內成績計算學生分數。

有港媽在討論區上發文，指流傳現屆考生打算周圍外出提高染疫機會，望康復後即可以有抗體，「趕得切4月考試」，否則到考試前才確診就要校本評核「咁唔公平」，同時浪費過去多年的讀書心血。港媽質疑，為何政府不能想方法給確診的學生應考，以免學生做傻事。

網民對部份考生「望染疫」的觀念自私和極錯誤，指不能把Omicron當流感，會重複感染，就算是年輕人亦可能出現重症，而病毒對幼童及長者來說威脅更大，「而家每日有過百病人離世，周圍去想染疫等於播毒，根本係殺人行為」。



有港媽表示，應屆DSE考生之中正流傳外出提高染疫機會，以取得抗體應付考試的說法。圖為示意圖片。（資料圖片／梁鵬威攝）

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該名港媽在親子王國討論區上發文，稱「流傳今屆DSE學生討論想中COVID19」，她指女兒今年中六，是應屆考生，「佢話流傳今屆學生而家周圍走想中，因為而家都係辛苦7天咁上下，早啲中返就有抗體，趕得切4月考試，否則到考試時中，就考唔到要校本評核，咁不公平」。女兒又指，不少同學都有類似想法，「因為咁辛苦讀書讀咗6年為咩？就係為咗DSE考試」，過去1年不斷補習、溫書、做練習，不能考試就會浪費時間及心血。

港媽批評，政府未有理會市民意見，「咁決絕中咗就唔畀人考」，提到去年政府都有安排正在接受強制檢疫或強制檢測的考生考試，認為政府今年亦應想方法為考生安排考試，擔心「有些抗壓差的同學如果真的考唔到」，恐做出錯以估計的事。

2022年3月3日，青衣隔離設施（方艙醫院）開始運作。（李澤彤攝）

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不少網民認為考生有如此想法實在令人心痛，「難為了考生」、「考咗唔夠分入唔到心儀學系都話心服口服呀，如果因為中咗冇得考就真係好無奈」、「何必要令到班細路仔咁大壓力呢，讀書已經大壓力，宜家仲要驚冇得考」、「政府完全唔考慮解決方案，1句中咗就無得考，備戰3年嘅考試就泡湯，會諗呢啲極端方法都係被迫成」。

多個網上討論區亦流傳「考生想中招」的說法，有網民炮轟「想染疫」的考生自私，想法極錯，指第五波疫情已有過千患者離世，「完全唔可以當普通流感，年輕人都可以有重症同後遺症」，又指病毒對幼童及長者威脅極大，「呢個時候圍去等於播毒，自己中招又易惹到人，咁多病人染疫死亡，等於係播毒殺人」，呼籲年輕人應多留家。

有網民亦提到，Omicron可以重複感染，希望學生不要以為故意外出染疫就可以順利考試，而且DSE考試可以隨時改期，如意算盤未必打得響，呼籲學生多留家溫習做好準備，減少外出齊心抗疫。

有留言就指的確聽過類似想法，「我都聽朋友個女話『早中早享受』，佢話3月頭中，1個星期好番，有12個星期抗期，確保4月22日考DSE」、「其實我同我個女（中五）都有咁講過，如果我係考生都會咁諗！」。最後有網民認為，政府應該想方法讓確診考生考試，「其實係咪可以畀另一個課室比佢哋考，監考員可用視像或者係隔離遠啲」。

尚待入院隔離、感染人士在家應怎樣做？（衞生署防護中心圖片）

根據衞生署防護中心3月2日版本的〈尚待入院隔離、感染人士在家應怎樣做？〉，不論經核酸測試或快速測試呈陽性的人士斱應該留在家中，如已經接種2劑疫苗，可於第6及第7天快速測試呈陰性，或之後連續測試到2天陰性之後，視為康復人士可以離開家居。如未有完成接種2劑疫苗，則於第14天快速測試陰性之後被視為康復人士可以離開家居。

（親子王國討論區）

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