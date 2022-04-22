跨性別網紅「罔腰」宣佈結婚變人妻　由男變女卻曾自稱懷孕惹官非

【跨性別／罔腰】台灣跨性別網紅罔腰（江甜菲）曾鬧出「假懷孕」風波，還因此讓前男友鳳梨意外爆紅，罔腰當時被當地警方依社會秩序維護法「影響公共安寧」函送偵辦，引起軒然大波。



事發至今約一年，罔腰21號發文曝喜訊：「現在的我是楊太太」，邁入人妻新生活。罔腰坦言「遇到一個你愛的人很容易，遇到一個你愛他，他也愛你，不容易」。

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罔腰在社群上曬出與阿猴的甜蜜合照，吐露相處心聲「一年多來他對我的好是真的，我不必為了任何商演、代言、活動廣告，去詮釋他對我的好，他對我他（的）真」，也向持續關注她的網友說道：「這些日子你們看的見，我真心的笑了。」

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罔腰表示：「現在的我認真的活出自己，認真的被愛還有愛一個人」，並宣告「現在的我，是楊太太」。網友看到罔腰喜訊，紛紛獻上祝福，恭喜她成為楊太太。

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