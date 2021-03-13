跨性別網紅罔腰終認沒懷孕發333字道歉文　網民：反正搶到曝光度

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-13 13:30

台灣跨性別網紅「罔腰」日前自曝懷孕鬧得滿城風雨，今天凌晨他貼文，以333字承認自己沒有懷孕，並跟所有人道歉。

罔腰今天凌晨2點在粉專發文，因得知家人有喜事，試想如果能發生在自己身上會是什麼樣子，所以和男友拍了摸肚皮的照片體驗自己當媽媽的感覺」，「最直接的分享生活一直是我的個性」，但被報導後一發不可收拾，甚至被有心人製作做假圖，故意挑釁對話，指他是在嘲笑不孕的女性，但並非他的本意。

罔腰表示，事發後，他就有直接回應，我是因為腹部問題有在服用藥物，這個回應我應該要發文回覆，而不是只回覆媒體，讓媒體用假懷孕大做文章，導致無法收拾。

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對於被這件事誤導的網友或被任何醫學行為誤導的朋友，他跟所有人表達最深的歉意，「對不起，我會更謹慎的做每一件事，我會更深的反省在網路上的發文」。

罔腰終於道歉，網友紛留言表示，「反正重點是搶到曝光度，這點妳成功了」、

「妳如果第一時間認錯道歉，就不用為了圓謊而扯更多的謊」、「一開始就快點澄清認錯不就好了，跟你男友兩個在那煞有其事的嘴硬」。

不過此次也意外捲入風波的罔腰前男友鳳梨，在罔腰發文後則跳出來力挺，讓網友讚：「果然是卵（暖）囊（男）！」

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罔腰道歉文：

跨性別網紅罔腰終認沒懷孕發333字道歉文（）

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