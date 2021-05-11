台變性網紅罔腰貼超音波照謊稱懷孕惹滿城風雨　警方偵辦結果出爐

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-11 14:30

台灣變性網紅「罔腰」日前自曝懷孕、進行人體試驗，還秀出媽媽手冊等，最後罔腰坦承是「假懷孕」，但不實言論鬧得沸沸揚揚，高雄市衛生局最後將全案移送高雄市警局，由警方依社會秩序維護法「影響公共安寧」函送偵辦，高雄地方法院簡易庭認為罔腰發言未影響社會安寧，裁定不罰。

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變性網紅罔腰接連在社群分享懷孕、進行人體實驗，還秀出媽媽手冊等。衛生局先是赴高醫調查，釐清沒有罔腰所述人體試驗情事，又發函給當事人罔腰要親自或以書面陳述意見，最後罔腰坦承超音波照片等都是「造假」，向衛生局致歉。

高市衛生局認定罔腰先前自稱懷孕引發社會譁然，屬於不實情節，涉嫌違反社維法63條「影響公共安寧」，全案交由警方依社維法函送偵辦。高雄簡易庭調查，罔腰在IG帳號張貼假的超音波照，網友提出疑問後又未加以澄清，持續發布與懷孕相關訊息，又張貼人體試驗同意書、超音波檢查單等回應，誤導民眾相信胎兒是罔腰檢查時所拍攝，藉此散布假訊息。

但簡易庭認為，罔腰雖然散布假訊息，但不足以使社會對跨性別者能否懷孕產生畏懼或恐慌，也不會使社會對求子婦女、跨性別人士產生負面觀感，社會秩序並未因此產生紊亂；另罔腰散布假訊息，雖損及個人言論可信度，但散布假訊息者不限於跨性別者，不致使社會對跨性別者產生敵意，進而影響公眾安寧，因此裁定不罰。

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