狂！24歲女航班起飛前開艙門拉逃生滑梯　落停機坪狂奔向警吐口水

拉出緊急逃生梯很好玩嗎？美國1名24歲女子日前從水牛城乘機到芝加哥，當機長準備起飛時，她突然打開艙門放下充氣式緊急逃生梯，令飛機連所有乘客被迫回登機口再作安排。當時身在機上的美式足球NFL水牛城比爾隊球員布朗（Spencer Brown）直擊事件，指該女子看起來很生氣，逃去後往停機坪狂奔。外媒指這名女子曾向乘客及警員吐口水，被捕後將面臨多項控罪，雖然未知她發難的原因，但報道提及當地空中服務員投訴近日愈多愈多乘客不守規矩，當中很多人是不滿戴口罩的安排。



事發時NFL水牛城比爾隊（Buffalo Bills）球員Spencer Brown正在機上，說該女子看起來很生氣，突然拉開逃生梯向停機坪狂奔。（「Spencer Brown」Twitter圖片）

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事發於紐約州水牛城尼亞加拉國際機場（Buffalo Niagara International Airport），美國航空日前發出聲明，指本月19日一架客機從機場登機口推出，準備起飛到芝加哥，中途有女乘客突然打開主登機門，放出噴氣式緊急滑梯，然後逃離飛機，全機被迫返回登機口。她很快被執法人員拘捕，正待進一步調查，已被列入美國航空內部黑名單。

在機上鬧事的24歲女乘客麥克奈特（Cynthia McKnight）將面臨多項控罪。（警方圖片）

事發時，NFL水牛城比爾隊（Buffalo Bills）球員布朗（Spencer Brown）正在機上，他在Twitter上傳了照片直擊，說該名女士看起來很生氣，突然就拉出緊急充氣梯逃離飛機，「目前正在停機坪上狂奔，警察來了，航班毀了」。這樣一搞令他哭笑不得，因為緊急逃生梯彈了出來，所有乘客要回到登機口等待。

由於緊急逃生梯彈出，原本準備起飛的客機被迫回到登機口。（Twitter圖片）

當局交代指，涉事24歲女乘客麥克奈特（Cynthia McKnight）來自加州薩克拉門托市（Sacramento），她在機上失控做出脫序行為，對其他乘客吐口水，機上的人試圖安撫她但失敗，她突然就打開艙門逃去。警方接近時，她顯得極具攻擊性，又朝警察吐口水，警員無奈要「落孖葉」拘束她。麥克奈特面臨多項控罪，包括行為不檢、騷擾、非法闖入、刑事鬧劇。

雖未知她失控原因，但美國傳媒指，不少空中服務員反映近日不守規矩的乘客愈來愈多，當中很多是不滿要戴口罩。

（綜合）