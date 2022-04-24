網紅擁超模靚樣兼巨大啤酒肚　每餐狂食3000卡路里靠1招月賺$10萬

「食極唔肥」是不少人夢寐以求的體質，但有女生卻自豪擁有像懷了多胞胎的「啤酒肚」，還頂着它賺大錢！英國1名25歲女子已是3孩之母，她擁有1張小小鵝蛋臉，但頸下身材卻是相當豐滿，還有跟其美貌毫不相稱的超巨大肚腩，臉肚的極大反差令她在社交平台爆紅，憑着在鏡頭前瘋狂吃下3000卡路里食物的影片，勁吸近36萬粉絲，每月收入更高達1萬英鎊（約10萬港元）。



英國25歲女子Antonia Graham已是3孩之母，她擁有小小鵝蛋臉，還有跟其臉毫不相稱的超巨大肚腩，這種反差令她在社交平台爆紅。（Antonia Graham IG圖片）

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根據外媒報道，25歲安東莉亞（Antonia Graham）住在英格蘭西北部，育有3個孩子，擁有1張化起濃妝就如超級名模般的蛋臉，單看面以為她不會長肉般，惟其頸下的身型卻有反差極大，特別是頂着佈滿妊娠紋的巨型啤酒肚。

去年4月，安東莉亞在TikTok發布影片展示其大肚腩，有人嘲笑她「肥胖」，她隨即自豪地反駁是「病態癡肥」，因而吸引逾760萬人觀看。一星期後她開始決定做大胃王直播，在外國網站「OnlyFans」上載自己狂吃高熱量快餐的影片，如麥當勞、肯德基等，揚言一餐能進食3000卡路里，現時每月收入大慨可達1萬元英鎊。

對於這份坐着吃就能賺錢的「夢幻工作」，安東莉亞表示不幸的是這份工會為身體帶來巨大的壓力，甚至要將自己推至極限，雖然確實幫助她找到自愛及接受自己的身體，但金錢並非其長遠目標，「我很享受我的工作，但不是1份打算做到永遠的工作」。

安東莉亞現時在TikTok擁有近36萬粉絲及逾千多萬的讚好，不時上載自己頂着個巨大啤酒肚跳舞的影片，有些片段更吸引逾200萬次觀看。

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