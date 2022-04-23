點甩身？私家車違泊遭環保斗前後包抄　車頭放告示「後果自負」

違例泊車也要看地點，有時不是被抄牌或繳鎖車罰款了事！網上流傳數張照片，顯示長沙灣海達邨有私家車疑違泊在地盤外，遭2個環保斗前後包抄，車頭則放有告示，寫上「後果自負」等字句。網民一看都大叫「做得好」，又熱議車主可以怎樣駛走座駕，笑言「學功夫咪出到架車囉」。



網上流傳數張照片，顯示長沙灣海達邨有私家車疑違泊在地盤外，被2個環保斗前後包抄，車頭則放有告示，寫上「後果自負」。（FB「馬路的事討論區」圖片）

有網民於周三（20日）在facebook群組「馬路的事討論區」上載照片，指海達邨有私家車違泊路邊，有人則將2個環保斗放在私家車前後，與車身緊貼，四周還有雪糕筒及封鎖帶包圍，私家車似乎難以逃脫。樓主其後補貼另一張照片，顯示私家車車頭放有1張告示，寫着「地盤範圍，請勿泊車，一切後果，後果自負」。

照片引來網民爆笑，有人笑言「好治癒」、「實在太好，唔識就咪亂咁泊啦，泊返十日八日啦」，又紛紛熱議如何怎樣解決，「8千轉，兩咪車搞唔搞得掂？」、「就算10000手軚都出不到，去地盤寫字樓跪低認錯啦」、「只要你學識少林既如來神掌」。有人亦認為此舉比抄牌更具阻嚇性，「冇返一千幾百嘅茶水，擺到2046都攞唔到車」、「早午晚報警，每日抄返三張」。

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