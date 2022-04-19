私家車打尖硬Cut被阻　不忿與鄰車口角　逆線爬頭下秒遭警察攔下

在經常擠塞的繁忙路段，司機不應刻意先駛到其他線道再「打尖」是基本禮儀，但近日網上流傳1段影片，看到1輛私家車一度想「打尖」切線，遭到另一私家車阻擋，司機不忿地降低車窗疑似口角，不久他直接逆線「爬頭」，並且「硬Cut雙白線」，未料前面剛好有警員正在疏道交通，便指示他駛往路邊停車。大批網民看後留言直呼大快人心，「即場派彩係開心嘅」、「呢啲人打尖最憎！完美嘅結局」。



近日網上流傳1段影片，1輛私家車一度想「打尖」切線不果，其後直接逆線「爬頭」並切雙白線，下秒就遇上正在疏道交通的警員，（「車cam L（香港群組）」影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該段車Cam片昨（18日）被上傳至「facebook群組「車cam L（香港群組）」，顯示事發於周日（17日）下午，當時多架車輛正等待由沙田排頭街駛入上禾輋路，現場交通擠塞，但1輛私家車卻未有乖乖排隊，反而想切線「打尖」，而另一紅色私家車則未有讓出位置，涉事司機不滿，降低車窗疑似與對方口角，不久則直接逆線而行至前方，更切雙白線回到原本路線。

+ 6

然而，駛至近沙田政府合署位置，卻有多名警員正在疏道交通，逆線的私家車很快就被要求駛至路邊停下，片段的最後亦看到有警員正與司機交談。據樓主表示，他在轉彎後看到警員正抄下資料，惟「吿咩就唔知」。

不少網民看過影片後紛紛大讚樓主和紅色私家車的司機，認為遇上「打尖」的司機時不應姑息養奸，稱「打尖真係好乞人憎，而家大快人心」、「仲開窗咁惡，抵死」、「好似自己在現場一樣咁開心」、「除咗抵X死，真係諗唔到有乜更加好嘅形容詞」、「最期待嘅畫面出現咗，睇完段片個人精神晒」、「最憎呢啲打尖X樣！完美嘅結局，笑咗出嚟」、「配合得幾好，紅色車應記一功」、「其他車夾佢喺逆線自掘墳墓，四個字：大快人心」。