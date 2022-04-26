港女貪新忘舊一腳踏兩船　搭上新歡卻怕分手傷舊愛心　網民斥自私

有人為找不到男友失望，亦有渣女為太多男友煩惱。有港女日前發文，稱其為「一腳踏兩船」苦惱，指原本打算與男生A「拍散拖」，期間同時與男生B偷偷約會，並答應與對方交往。她不知該如何向男生A提分手，以減少對他的傷害，遂向網民求教。不少人狠批她是「自私精」、「唔配同任何人拍拖」，建議她與2位男生分手。



樓主表示正周旋在2位男友中間，為此感到煩惱，想與男生A分手，但不知如何開口。（《戀愛是科學》劇照）

該名港女在Dcard發文，稱與男生A自數月前起交往，雖然A「畀唔到心動嘅感覺」，但認為對方性格好，待人和善，又會接她放工，遂抱持着「唔係好認真、拍散拖心態」，答應了告白。後來她又結識了男生B並極速動心，本來「諗住睇定啲先」，所以瞞着男生A跟對方約會，其後更一腳踏兩船答應與男生B交往。

她表示，近日男生A想介紹她給自己的朋友認識，但她「知衰」打算與A分手，專心跟B交往，不知應該「長痛不如短痛」盡快提分手，還是等感情變談以減少對A的傷害。

有網民斥責樓主的行為，認為她不值得與任何人交往。（《戀愛是科學》劇照）

帖文引來熱議，網民幾乎一面倒批評樓主「太渣」，直斥她是「騎牛搵馬嘅垃圾」、「如果你愛B就會同A分咗手先而唔係畀綠帽佢戴，根本你就淨係愛自己」。有人認為不管任何決定，樓主都傷害了2位男生，並嚴辭斥責她，認為她不配與這麼體貼的男生在一起，「你兩段感情都唔值得擁有」。

👇👇同場加映：有台男早前心急發文，稱女友要和好基友浸溫泉肉帛相見👇👇