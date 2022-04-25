男友陰莖短如中指　台女無feel靠演技配合　被問1句嚇喊：很心虛…

情侶相處無論日常生活事至性事，最重要是互相包容。有台女於討論區表示，其男友的陰莖短小，與自己中指長度差不多，床上運動時「愈來愈感覺不到他的雞雞（陰莖）」，惟為免掃男友興致並顧及其自尊心，親熱時會配合着直至結束，結果男友完事後竟問她：「有什麼要改進的嗎？」樓主頓感十分尷尬，直言「我很心虛欸」，遂發帖求教該如何應對。



有台女於討論區表示，其男友的陰莖短小，與自己的中指長度差不多。（資料圖片）

該名台女於Dcard討論區以「和男友做愛沒感覺」為題發帖，指自己與男友拍拖快2個月，日前見面時難免有一些「床上互動」。樓主指出，男友的陽具細小，「我的中指應該跟他差不多長欸」，剛進入時還有一點感覺，之後慢慢感覺不到他的陽具，但由於不想掃男友興致及自尊心，就全程配合「運動」直至結束。

不過完事後竟是「噩夢」開始。樓主表示，男友完事後突然問她：「有什麼要改進的嗎？」此話一出令她非常尷尬不知如何回答，直指「我很心虛欸」，並求問其他網民怎麼辦，「有人有遇到一樣的問題嗎……」，並加上了代表「哭泣」的表情符號。

完事後台女被男友追問1句，才是「噩夢」開始。（GettyImages）

帖文引來熱議，有網民建議樓主叫男友用別的方式滿足她，「問自己能不能接受吧！沒有人可以完美」，也有網民以自己經歷，勸樓主放生對方找尋更配合的人，「我前男友差不多也中指長，每次演戲也是很累，真的建議下面一位，不然你可以角逐金馬獎了」。

另有網民追問究竟樓主的中指長多少厘米，笑言「有人跟我一樣比了中指看一下嗎」、「既然妳無法改變他的雞雞，要不要考慮改變妳的中指？」。

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