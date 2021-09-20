南非海灘驚現63非洲企鵝屍體　疑遭海角蜜蜂螫傷致死

南非開普敦外一個海灘9月17日有63隻非洲企鵝死亡，經檢驗後發現牠們身上有海角蜜蜂叮螫的痕跡，估計牠們是遭蜜蜂攻擊身亡。



非洲企鵝棲息地西蒙斯敦（Simonstown）民眾發現63隻非洲企鵝（African penguin）屍體後，南非國家公園管理處的獸醫、開普敦市的獸醫及南部非洲海岸鳥類保護基金會（Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds，SANCCOB）的企鵝專家隨之展開調查。

南非國家公園管理處（South African National Parks，SANParks）稱經檢驗發現牠們沒外傷，活體組織切片也送去做疾病和毒物測試，但結果發現牠們生前曾遭蜜蜂多次叮螫。此外他們在事發地點發現也已死的海角蜜蜂（Cape bee，又稱開普蜜蜂），因此初步推斷企鵝是被群蜂攻擊受傷致死。

SANCCOB獸醫羅伯特（David Roberts）19日接受法媒訪問時稱，他們在檢驗企鵝屍體後發現，牠們眼部周圍有叮螫的痕跡。他說這是非常罕見的情況，這是倒楣的。此外他們也在現場看到蜜蜂的屍體。羅伯特說，牠們已處於瀕危狀態，不應這樣死去。

SANParks稱這類企鵝的數量在下降，已被列入國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）紅色名錄（Red List），意味牠們絕種的風險是高。