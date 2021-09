南非海灘驚現63非洲企鵝屍體　疑遭海角蜜蜂螫傷致死

南非開普敦外一個海灘9月17日有63隻非洲企鵝死亡,經檢驗後發現牠們身上有海角蜜蜂叮螫的痕跡,估計牠們是遭蜜蜂攻擊身亡。



非洲企鵝棲息地西蒙斯敦(Simonstown)民眾發現63隻非洲企鵝(African penguin)屍體後,南非國家公園管理處的獸醫、開普敦市的獸醫及南部非洲海岸鳥類保護基金會(Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds,SANCCOB)的企鵝專家隨之展開調查。

南非國家公園管理處(South African National Parks,SANParks)稱經檢驗發現牠們沒外傷,活體組織切片也送去做疾病和毒物測試,但結果發現牠們生前曾遭蜜蜂多次叮螫。此外他們在事發地點發現也已死的海角蜜蜂(Cape bee,又稱開普蜜蜂),因此初步推斷企鵝是被群蜂攻擊受傷致死。

SANCCOB獸醫羅伯特(David Roberts)19日接受法媒訪問時稱,他們在檢驗企鵝屍體後發現,牠們眼部周圍有叮螫的痕跡。他說這是非常罕見的情況,這是倒楣的。此外他們也在現場看到蜜蜂的屍體。羅伯特說,牠們已處於瀕危狀態,不應這樣死去。

SANParks稱這類企鵝的數量在下降,已被列入國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)紅色名錄(Red List),意味牠們絕種的風險是高。