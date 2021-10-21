75000隻大黃蜂嗡嗡嗡！英男發現100cm巨巢「半個人咁大」網民怕怕

英國48歲除蟲專家克魯斯（Ralph Clews）8日在一棟民宅裡發現近100公分的超巨大黃蜂巢。



這是克魯斯從業24年來看過最大的黃蜂巢，他表示：「當我看到這個蜂窩時，我認為應該不是黃蜂巢，而是大黃蜂的蜂窩。細看才發現裡面有75000到10萬隻黃蜂。」

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客戶致電請克魯斯處理蟲害，他原本想拆除蜂窩後帶去學校向孩童展示，但這個蜂窩實在太大不適合這麼做。克魯斯指出，客戶的閣樓裡共有3個巢穴，這是最大的一個。而一般蜂窩尺寸通常只比足球稍大，很難想像這個大蜂窩是由黃蜂築出來的。

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克魯斯說他們會以最合乎道德的方式處理蜂窩，並表示人們常誤以為除蟲人員會立刻殺死昆蟲，但事實並非如此。

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