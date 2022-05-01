安全用電｜家中插頭突起火焦黑？裝修佬拆解：2個起火原因難察覺

有沒有試過在家突然嗅到一陣燶味，最後發現插座上插得好端端的電掣竟然起火？又或明明按照平常地使用電器，為何插頭會突然燒焦？電掣起火可大可小，今天裝修佬就來跟大家說說有可能的起火原因。



電插蘇的使用有一個安全守則，就是插入插座必須插到底，而高電流的電器不適宜用拖板。（資料圖片）

有戶主在網上發帖文，指電暖爐在開一晚後，燒毀了電插座和電插蘇，幸好沒有造成更大的意外。

電掣燒焦，雖沒造成大意外，但乍看之下，還是有點嚇人。已燒黑的電掣固然不能再用，但究竟成因為何，又有沒有避免的方法呢？

關於電掣燒焦的原因眾說紛紜，有指是因為電器損壞導致短路；另有指插頭接觸不良，應該不是原裝插頭；亦有指因為插蘇常常跌落地，令螺絲鬆脫，接觸不良；更有指是高電流器加上低接觸表面而產生高溫。

電器接線因不明原因燒着。究竟是電器問題、電線問題、插座問題、還是以上皆非？就以上個案來說，我們可以透過觀察，分析問題的成因，了解出事而需更換的是哪一部分。

插蘇就是電器的三腳插頭，它的內部有三色電線（火線﹑中線﹑水線），各自連接到插頭的三隻腳上。（網上圖片）

電器運作涉及的部份

找出問題成因前，我們要先了解和區分插蘇和插座。

插蘇就是電器的三腳插頭，它的內部有三色電線（火線﹑中線﹑水線），各自連接到插頭的三隻腳上。

插座就是牆上的電掣位，它的內部就是三個供插頭插進去的孔洞，接駁至全屋的到三色電線網絡上。

看看插頭和插座被燒毀的位置，就不難發現究竟是插頭著火而燒熔插頭、還是倒轉。

查看插頭和插座被燒毀的位置，就會發現究竟是插頭着火還是插座着火。（網上圖片）

兩個你未必察覺的起火原因

由此，我們可以推敲出兩個起火可能原因：

1.插頭沒有完全插入插座中：

電插蘇的使用有一個安全守則，就是插入插座必須插到底。有些插頭很實，用戶以為插好了，但細心一看，插頭與插座之間可能仍有一大條罅隙，這就是產生危險的原因。

2.插座自己本身的接觸不良：

這個沒有方法自行查驗，肉眼難以分辨其安全與否。一般循正當來源購買的插座由於已通過安全標準，我們不會懷疑其安全性。

安全使用插座小貼士



既然難以用肉眼判斷插座本身有沒有問題，那麼只好從使用上著手。

1.高電流電器盡量不要長開

「唔怕一萬、只怕萬一」，除了確保插蘇插掣方式正確外，使用高電量電器，亦盡量不要讓電器24小時長開或不必要地開過夜。因為使用時間過長，除了會加速電器部件的老化，更容易因散熱問題造成家居意外。

2.避免長時間使用旅行轉插

購買境外電器後，很多時候大家都是隨手拿個旅行轉插，不少專家都表示這種做法不理想。由於旅行轉插可以負荷的電流很低，大型家電及高電流電器絕不建議單靠轉插長期使用。況且旅行轉插容易鬆脫，又會衍生接觸不良的問題。

用電是一門學問，而電掣起火的成因也未必是三言兩語可以說清，不同師傅有不同見解也是正常的。說到底，還是要小心使用電器，除了要確保電器本身的質素﹑保持插座插頭乾燥等基本常識外，還需留意拖板和轉插不是萬能，不要貪方便而造成更大的傷害。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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