8種家電壽命期限大公開　 裝修佬教不同電器老化跡象及正確用法

家居電器是都市人生活的不可或缺的用品，然而電器的價錢較一般生活用品貴，因此人們都會很在意家電用電量，或是各款電器耗電排行，使用時又會各出妙法盡力保養電器，務求電器壽命得以延長，但很多人會忽視電器使用年限，等今日裝修佬放你知家用電器都有一個安全使用年限！



冷氣機長期出現過大噪音，製冷力下降，也出現霉味，在清洗後仍未有改善，代表冷氣機有機會已開始老化。（VCG）

其實家居電器是一種消耗品，它有使用期限，使用超過一定時間，就算有多小心使用，電子底板、零件等都會自然老化。以下我們看一看不同家居電器的正常壽命有多長：

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電器老化跡象

電器使用到某一個時數，狀態便會下滑，可能會出現「失靈」情況，當電器已經進入機能開始下降的老化情況，雖然仍能使用，但能源消耗及效果已經不能成正比，其實應該考慮更換。以下是一些電器老化的跡象：

洗衣機

洗衣機通常由我們裝修時已會購入，長久使用可能會忽視了它的使用期限，加上它會使用水運作，長期潮濕其實會加速它的損耗。而它的老化跡象是開始出現滲水問題、噪音震動過大引致洗衣機過度搖晃（如不當使用洗衣機，機內的避震器可縮細壽命到5年以下）、衣服洗不乾淨、膠圈不能密封洗衣機等等。

冷氣機

冷氣機也是由我們裝修時已會購入及安裝的電器，也因通常只在夏季使用，比較少會留意它的狀況。如使用冷氣機長期出現過大噪音，製冷力下降，也出現霉味，在清洗後仍未有改善，代表冷氣機有機會已開始老化。

另外，除了室內部份，室外機也要注意，室外機因一直暴露於室外，損耗程度比室內部份大，老化後散熱力減弱，耗電量反而會上升。

雪櫃

雪櫃是一件24小時運作的電器，壓縮機長期開開停停地運作數年，機能下降也實屬正常。如它出現製冷效果比以前弱、出現很大的驅動壓縮機的聲音，就可能代表電櫃的壓縮器開始老化。製冷力效果下降，雪櫃內的溫度不能保持，壓縮器就會再加強力度運作以調節溫度，長期持續運作更會加大耗電。

電視一般壽命為7至10年。（Upslash）

熱水爐

熱水爐老化後的危險性可說是家居電器中數一數二，無論是煤氣爐還是電熱水爐也會有爆炸風險，因此當發現有老化跡象時必須找師傅檢查。熱水爐隨著內膽積藏水喉水裡的污物雜質，便會慢慢機能減退，老化通常會出現保溫力差，漏水、出現與往常運作時不一樣的聲音等。

使用電器正確觀念

大家在選購電器時，可能會想電器可以有多長久用多長久才是最好，才是划算。電器若只是間中失靈而不太影響使用，只需要簡單修理便好。其實現今電器使用多過五年以上，如出現問題通常保養期已過，維修費可能已是電器原本價錢的一半或至更多。

然而根據上面的說法，無論多小心使用，電器的壽命實在是有限，維修後其實也不等於能超出電器本身的壽命期限。另一方面，電器日新月異，新款電器正在不斷提升效能、慳電程度及功能，反而舊電器在老化的情況下運作會加大家居耗電量，正所謂「小數怕長計」，其實更換新電器未嘗不是另一種慳錢方法。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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