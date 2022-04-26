港女搭巴士無按鐘爆粗大罵不埋站　高EQ車長1句反擊獲讚：好脾氣

搭巴士準備下車前要按鐘向車長示意是常識吧。近日網上流傳影片，再有乘客疑因沒有及時按鐘致未能下車，車長告知要到下一站才能停車，涉事乘客即大為不滿，於車頭位置大聲「爆粗」怒罵，不過車長未有理會，直至停站時才說出1句反擊。網民大讚車長「脾氣好」，又紛紛批評涉事女乘客「唔㩒鐘仲大聲夾惡」，直指兩個車站實際距離不遠，即使過站要走回頭路也不太難。



網上流傳影片，有乘客疑因沒有及時按鐘致未能下車，被車長告知要到下一站才能停車即大為不滿，於車頭位置大聲「爆粗」怒罵，不過車長未有理會，直至停站時才說出1句反擊。（YouTube「車cam特警」影片截圖）

相關片段為巴士「車cam」，記錄了1名女乘客大罵車長的經過。片中可見巴士駛至青衣邨附近，站牌顯示站名為宜業樓，由於到站前無人按鐘，車站亦無乘客示意上車，車長遂直駛至燈位。這時1名女乘客突然稱「唔該」示意要下車，車長則指已過站，着她改於下站落車，「下個站啦，過咗喇」。

沒料女乘客因而不滿，即大聲要求「開門」，指巴士仍未駛過燈位，又稱下一站「好遠呀，點行返過嚟呀」，更當場爆粗責怪車長，「出嚟截住你都唔開返畀我，X你老X吖」，期間車長只回應1次，指她並無按鐘便繼續專注駕駛，並於下一站楓樹窩體育館埋站。當車門打開時，車長亦不忘反擊，向女乘客方向表示「講嘢之前尊重下人啦，自己唔㩒鐘仲鬧人！」，不過女乘客似乎已落車未有回應。

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不少網民看過影片也大讚車長脾氣好及EQ高，面對無理取鬧的乘客仍能專注駕駛，「完全冇做錯又好脾氣，值得一讚」、「支持車長，乘客請自重，第次落車前就醒一醒」。亦有不少人批評涉事女乘客未有按鐘卻惡人先告狀，「唔撳鐘仲大聲夾惡，落唔到車仲要問候車長」、「好多人尤其疫情後，落車唔撳鐘，成日旨意其他人㩒，結果原來得返自己落車，無人撳鐘，跟住又嘈」。

亦有街坊指出，兩個車站事實上只相距1個燈位，用意為方便附近不同屋邨的居民，即使過站要走回頭路也非常輕鬆，「下個站只係一個燈位，咁近都好嘈」、「楓樹窩同青衣邨差冇幾遠，下次都係搭的士啦」。根據九巴網頁資料，青衣邨宜業樓及楓樹窩體育館兩站距離為151米，車程約需1分鐘。

上環搭巴士未能上車 大叔企車頭阻去路乘客焗等 網民反應兩極

有網民日前發文，指目擊1名大叔因未能登車，竟直接站在馬路中央企圖阻擋巴士開走，令全車乘客要一同呆等。大叔的舉動引起其他網民激辯，有人狠批他自私，但也有部份網民指巴士車廂內尚有空位，反斥乘客堆在車頭，難怪大叔會一怒之下做出衝動的行為。

