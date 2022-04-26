訂火鍋店優惠套票　食客不忿埋單需多付$48醬油費　網民：自己衰

隨着防疫限制逐步放寬，食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，市民都急不及待四出「搵食」。有港男投訴指，日前在網上團購火鍋店的優惠套票，用餐時職員只稱要多收每位20元附加費，惟結帳時還要多收每位48元醬油費，令他大感不忿，「食到好似俾你呃咁」。不過網民翻查團購網發現，商品說明列出現場需另付醬油費共48元，而五、六、日及公眾假期則要加收20元，質疑是樓主自己睇漏，引起熱議。



該港男在facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指透過網上平台預購火鍋店的限時優惠，288元買一送一海鮮蒸氣鍋餐加粥底火鍋，即288元2位用，並可以加60元升級任食和牛配料。

本周日（24日），他和另一半到觀塘分店享用優惠套票，職員當時表示要多收每位20元醬油費，但到結帳時卻發現另外再收取每位48元醬油費，「其實本身寫清楚講清楚都唔介意畀呢啲錢，出嚟食飯都預咗，諗住升級完都系畀多200蚊左右，點知出到嚟要畀$329」。樓主向職員查詢，對方卻稱「個個客都知套餐要每位收多$48」，令他更加不忿，「個個都知代表你有講畀我知？我就係唔知，都唔係錢嘅問題，食到好似俾你呃咁，就唔忿氣」。

有網民貼出團購網的商品說明截圖，顯示在細字條款中寫明另收加一及茶芥醬油料每位48元，以及星期五、六、日及公眾假期每位加收20元，需現場支付。（FB「中伏飲食報料區」圖片）

帖文隨即引起熱議，有網民「秒速」貼出團購網的商品說明截圖，為食店平反，顯示在細字條款中寫明另收加一及茶芥醬油料每位48元，以及星期五、六、日及公眾假期每位加收20元，需現場支付，直斥樓主是「西客」，「又係自己睇漏嘢話伏」、「一click入去，每個 option都白紙黑字寫明，自己唔睇」、「呢間嘢食過，未算中伏嘅，不過好多立立雜雜嘅收費囉」。

有網民則指團購套票的確要留意細節，「一向知面價同實價不同，要睇條款」、「真係少啲經驗都一肚氣，下面嗰啲細字愈細就愈要睇」，亦有人認為是取巧，「食餐飯都要左睇右睇，仲要留意角落有冇附加條款，即場問啲樓面又答啲唔答啲神神秘秘咁，到埋單找數先至謎底揭曉，又計呢樣又有嗰樣」。

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