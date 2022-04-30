BB性別有得揀？5大迷思逐一拆解　「酸鹼飲食法」增陰道感染風險

文：註冊藥劑師Miranda Ti

你認為生男生女是緣份天註定或是可以透過人為因素控制呢？坊間流傳眾多增加生仔生女機率的秘訣方法，當中包括清宮圖懷孕計算表、酸鹼度飲食法以及性交技巧等等，均聲稱有助增加生仔生女機率，究竟這些方法是否有效？各位準爸媽又是否真可以選擇自己子女的性別？Gofever高燒邀請了註冊藥劑師Miranda Ti逐一為大家解答！



坊間盛傳「酸鹼飲食法」可有助提高生男或生女機率。（GettyImages）

生男生女誰決定? 嬰兒性別原來取決於爸爸身上！

想知道坊間一眾生仔生女偏方是否有效前，大家可以先了解科學上有甚麼因素決定嬰兒性別。其實，嬰兒性別是由染色體決定，正常人體一共有23對染色體，並載有遺傳物質DNA，取決了我們的外表、身型、性格、專長以及性別。負責性別的染色體可分為「X染色體」及「Y染色體」，男性細胞都會有各一條X染色體及Y染色體；而女性細胞則會有兩條X染色體。

而嬰兒的性別其實是取決於爸爸的精子究竟是帶有X染色體或是Y染色體。在正常情況下，男性製造的精子會一半帶有一條X染色體，另一半則帶有一條Y染色體；而女性製造的所有卵子則必定帶有一條X染色體。因此，當帶有X染色體的精子及同樣帶有X染色體的卵子結合後，就會得到一個女寶寶；當帶有Y染色體的精子及帶有X染色體的卵子結合後，就會得到一個男寶寶。

生男生女是否有機率可計算?

按照以上理論，其實生男生女的機率會理應是各佔50%機率。不過，根據外國統計數據顯示，世界各國男嬰及女嬰平均比例約為105:100，即是誕下男嬰的機率較誕下女嬰高出1.05倍。坊間流傳眾多增加生仔生女機率的秘訣方法，究竟這些方法是否有醫學根據呢？

生男生女迷思1：備孕女方多食鹼性食物有助生仔？多食酸性食物有助生女？

網上一直盛傳「酸鹼飲食法」可以有助提高生男或生女機率，根據酸鹼飲食法，只要女方在備孕時多食鹼性食物可以增加懷上男胎機會，因為鹼性食物可以令陰道酸度下降，有利Y染色體精子生存。如果想懷有女胎，女方在備孕時則可多食酸性食物，以提升陰道酸度。

不過，目前仍未有任何證據顯示酸鹼飲食法能有助提高生男或生女機率，而且女性陰道的酸性是用作保護陰道免受細菌及真菌感染，隨意改變酸鹼度或增加陰道受感染風險，而當陰道酸性過高時或令X染色體精子適應不了，最終反而降低受孕機會，所以不建議大家用飲食習慣改變陰道的酸鹼度。

緣份天注定，所有嬰兒都是上天賜予的禮物，無論性別是男或女，都是每一對父母的心血結晶，大家應該好好享受及期待這一份禮物的到來。（《超能老豆》劇照）

生男生女迷思2：用梳打水灌洗陰道可生仔？用稀釋醋灌洗陰道可生女？

另一有關提高生男或生女機率的民間偏方是「梳打水/稀釋醋灌洗陰道」，原理與「酸鹼飲食法」相若，藉改變女性陰道酸鹼度提高X或Y染色體精子生存機率。根據偏方，如果女方想懷上男胎，可以在備孕時用梳打水或鹼性陰度灌洗液灌洗陰道，令陰道酸度下降，有利於Y染色體精子生存。相反，如果想懷上女胎，則可以用稀釋醋或鹼性陰度灌洗液灌洗陰道陰道。不過，如同上文所言，不建議大家改變陰道的酸鹼度，以免增加受感染風險。

生男生女迷思3：女性如果達到性高潮可以生男？

坊間亦盛傳，如果女性在行房時先達到性高潮可以增加懷上男胎機會，因為女性高潮時候可以分泌出較多鹼性分泌物，有利Y染色體精子生存，究竟這個偏方是否有根據呢？其實，早於1984年已有研究顯示，當女性達到性興奮狀態後，陰道分泌物的pH值顯著提升！雖然未有研究直接比較有和沒有達到性興奮的的女性懷上男嬰的機率有否分別，想懷有男胎的各位準爸媽，仍不妨更用心營造更好的行房環境，令女方好好享受性趣，或有機會如願以償！

生男生女迷思4：陰道較深位置射精有利生男？較淺位置射精有利生女？

另外，民間偏方亦有指男方射精位置的遠近，會直接影響生仔或生女機率。根據偏方原理，因為女性陰道酸性較高，而酸性環境不利於Y染色體精子生存，所以建議男士可將精液直接射到子宮頸附近，以增加Y染色體精子的生存機率，令懷上男胎機會相對較高。至於想懷有女胎，偏方建議男方在離子宮頸較遠的地方射精，以利用陰道酸性殺死多些Y染色體精子，提高X染色體精子遇到卵子的機率。不過提提大家，其實目前仍未有任何證據顯示上述説法有助提高生男或生女機率！

生男生女迷思5：清宮圖可準確預測推算生仔生女？

來到最後一個民間流傳偏方，當然少不了是「清宮圖」！清宮圖是清朝宮廷用以預測後代性別的工具，只要輸入受孕時的農曆月份及女方虛歲年齡，即可準確預測推算生仔生女機率，但究竟是否真的有科學根據呢？其實，根據現時科學界理解，影響下一代是男還是女的因素主要有3，包括女性身體營養狀況、女性陰道環境及男性兩種不同的精子質量上的分別，由於目前仍未有任何醫學證據顯示受孕時的農曆月份及女方的虛歲年齡會影響以上3個因素，所以清宮圖的理論基礎可謂較為薄弱。

最後，所謂緣份天注定，所有嬰兒都是上天賜予的禮物，無論性別是男或女，都是每一對父母的心血結晶，大家應該好好享受及期待這一份禮物的到來。至於上述討論的一系列生仔生女方法，其實大部分屬於證據等級（level of evidence）較低的證據，大家不妨只作參考而已，不可盡信！

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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