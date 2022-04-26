上海封城｜孕妻隔離驚揭丈夫偷食崩潰　 一個動作更心死：我犯賤…

【上海疫情／上海封城】內地新一波新冠肺炎疫情仍然持續，重災區上海自3月底實施防疫封城至今，已有超過40萬人染疫。封城除了影響不少居民日常生活，更隨時成為婚姻「照妖鏡」，有正懷孕的人妻就在網上發文，指在物資緊絀的情況下，竟發現丈夫偷偷吃光囤積起來的食物，吃完後更不清理碗筷要等她來收，令她傷心欲絕，感嘆「從懷孕開始到現在一直這樣，我真是犯賤！」。帖文引來熱議，網民直斥樓主丈夫「真的有人可以自私到如此地步」。



有正懷孕的人妻就在網上發文，指在物資緊絀下，竟發現丈夫自己偷偷吃光囤積起來的食物，吃完後更不清理碗筷要等她來收，令人妻傷心欲絕。（影片截圖）

上海封城措施下，必需品供應緊張，但在這艱難時刻，有當地人妻驚訝發現丈夫的「真面目」，無奈心死於網絡發布影片，形容：「疫情這個照妖鏡，還把老公這個生物的真實面目照出來！」

該人妻表示目前正懷孕，與丈夫住在上海一間出租屋，由於疫情下食物不多，故一直捨不得大吃大喝，「疫情當下的上海出租屋，能快速吃到嘴的東西本來就不多，只有我囤的牛肉、我包的餃子，凍在冰箱裏就剩30幾個，一直捨不得吃」。

不過有一天人妻發現，丈夫躲在陽台處有所動作，不知道在幹什麼，行近才發現原來他正捧着一盆水餃一個人吃吃吃，完全沒有知會她，也沒有問她是否想一起吃，令她失望至極，「人家煮出來自己一個人吃了，連喊都不喊你一句，不知道問你一聲『餓不餓』，從懷孕開始到現在一直這樣，我真是犯賤！」。

更甚者，丈夫吃完水餃後碗筷就這樣放着，大安旨意等她清理，令她無奈心死，「吃完了碗筷不收等你來洗，找老公一定要睜大眼睛姐妹們！」。

影片引來熱論，不少網民指無法理解樓主丈夫的行為，「我現在每天只吃一點點，還假裝吃飽了，就怕老婆和女兒不夠吃」，也有網民直指這種自私的男人不要也罷，「這種男人不能要，能早遠離就遠離，人品問題無法將就，這是嚴重瑕疵」。

另有網民認為可能樓主丈夫「腦子比較直」，沒想那麼多，建議樓主可與丈夫多溝通，惟樓主回應時怨氣極重，「這麼多年了，我從當初溫柔含蓄的小女人被迫成了潑婦。根本（丈夫）不是性子直，而是心裏只有自己」。

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