20歲港女被男友阿媽催婚　稱可代付首期、移民英國　1原因想拒絕

「我向你催婚，我求你應呀承」。有網民日前發文，指男友比她大7年，而年僅20歲的她還是大學生，近日卻遭男友母親催婚，對方提出可以代付首期、支援她與男友移居英國，甚至問她「你哋想幾時生啊？我有錢養，又有時間照顧」，令她頭痛不已。因她認為自己仍在求學，畢業後想先投身職場再計劃組織家庭。



樓主表示近日被男友的母親催婚，對方稱可以代付首期、幫忙照顧孩子，希望他們早日成家，令20歲的她倍感壓力。（《幸福，觸手可及！》劇照）

該名20歲女大學生在Dcard發文，稱其男友27歲，2人交往2年半，近日見了男友母親。男友母親似乎對她頗滿意，更不管她學生的身份，開始催婚，「不如買樓畀你哋住，姨姨畀首期，你哋兩個供」，但她認為仍在求學的自己不可能供得起樓，便婉言拒絕。

豈料對方又開始第二輪攻勢，「不如你哋早啲結婚，畢業之後一齊去英國」。樓主採取「拖字訣」，稱畢業後再計劃，男友母親即「投出直球」，問她什麼時候生育，更表示有錢有時間可以負責照顧。

面對步步進擊的未來奶奶，樓主感到煩惱，因她不打算早婚，想畢業後工作2年再計劃。

樓主指男友母親表示「有錢有時間」可以幫忙照顧孩子，問她打算什麼時候生育。（《夫妻的世界》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為男方母親「恨抱孫」，「你哋要面對年齡差，差7年預咗要早嫁」，提議樓主與男友詳談彼此的計劃。亦有人指「萬一離婚，無學歷無工作經驗點生存」，建議樓主跟從自己的生涯規劃。另有人認為樓主身在福中不知福，應該正面思考，「已經當咗係新抱、半邊女，想將最好嘅嘢都畀妳」、「我呢啲不被認可嘅，睇到好羨慕」、「如果我男友阿媽咁，我會係咁話Yes」。

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