觀賞魚常養死！迷信爸堅稱因家中風水差　阿女終揭魚兒慘死之謎

不少人會把無法解釋的現象以超自然理論去詮釋，但揭穿真相可能會令人啼笑皆非。有女生日前發文，表示家中一直有飼養觀賞魚，但有一段時間「養無幾耐啲魚就會死」。其父詢問身邊朋友，對方指魚兒的死亡與風水有關，「因為屋企放魚缸個位唔岩養嘢」。直至近日，樓主終發現魚群死亡之謎相信與無關風水，而是人的行為所致。



樓主表示家中飼養的魚沒多久就會死，其父的友人表示與魚缸擺位有關，後來樓主與家人詳談才得知一家人1天餵4次魚，故相信魚兒是飽死。（GettyImages）

該名網民在香港討論區以「阿爸話風水唔好所以唔可以養魚」為題發帖，稱數年前家中有養觀賞魚，但某段時期開始，魚會莫名死亡。其父問過朋友，「好多人都話照道理無咁易死」，但其中1名朋友指一切與風水相關，因樓主家中的魚缸擺位不對，「唔啱養嘢，就算放植物都會好易謝」，因此樓主一家沒有再養過魚。

近日樓主父親想再養魚，一家人商量時才發現「可能啲魚易死都唔關風水事」。原來當時樓主父親上班前會餵一次魚，樓主上學前又餵一次，其母下午又餵一次，到了晚上其父睡前又餵一次。樓主遂懷疑「啲魚咁易死係因為太飽」，而並非風水。

飼養觀賞魚經常死亡，真的與風水有關？樓主則相信是家人餵飼次數太多所致。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有網民認為樓主的魚是飽死，「好明顯撐死，死因無可疑」、「呢啲魚根本唔使餵咁多次」；亦有人為魚婉惜，「監生飽死」、「死得好慘」。另有網民與樓主鬥慘，「我屋企養魚反肚，養龜跳樓，養雀飛走」，認為自己的寵物下場更悲壯。

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